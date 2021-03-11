Жители домов в центре Перми, поликлиника, садик и университет остались без воды

Без воды остались жители домо и социальные объекты. Фото: архив "КП"

Центр Перми остался без воды. Одна авария произошла 10 марта при проведении земляных работ, несогласованных с «Новогор - Прикамье», был поврежден водопровод диаметром 300 мм в районе пересечения улиц Луначарского и Комсомольского проспекта. Вода полилась на проезжую в районе Октябрьской площади.

Аварийная бригада «Новогора» была вынуждена отключить поврежденный участок - без воды остались жилые дома, Прокуратура и Пермский политехнический университет.

- Ремонт поврежденной трубы ведет организация, по вине которой произошел инцидент, - сообщает «Новогор». - Она же провела работы по уборке наледи. Подвоз воды жителям будет по заявкам, для этого нужно позвонить по телефону: 2100-680. Восстановлением водоснабжения в домах по Комсомольскому проспекту и улицы Луначарского занимается виновник происшествия.

К восстановительным работам должны приступить сегодня. Пока нет точной информации, когда водоснабжение будет восстановлено. Подвозит воду "Новогор" в первую очередь к социальным объектам.

Мы попытались дозвониться по указанному номеру, чтобы оставить заявку на подвоз воды, прождали на линии 15 минут, а потом на телефоне закончились деньги. Перезвонив вновь автоответчик сказал, что ждать еще более 10 минут.

Другая авария произошла сегодня ночью, в районе улицы Глеба Успенского, там более масштабное отключение, без воды находятся около 7000 человек. Под него попали десятки жилых домов, детский сад, поликлиника. Из-за утечки без воды:

Г.Успенского 16,17,12,13,15,

Куйбышева, 65,59,66,62,62а,

Краснофлотская,16,

Елькина,3 ЦТП,

Елькина, 3,4,

Краснофлотская, 17,19,14а,28,15,

Куйбышева. 61,51,

Механошина,6,

Революции, 58а, 52б,50, 52в, 48а, 48б, 48в, 60/1.

Вода с пониженным давлением подается по адресам:

Пушкина, 85,

Попова, 58,

Екатерининская,101 ЦТП,

Луначарского 74 а, б.

Детский сад, который попал под отключение, только сегодня утром сообщил родителям, что работать не будет из-за отсутствия воды.

- Детей отправили по домам, а родителям организуют справки на работу, кому надо, - говорит Евгения Романова. - В продуктовых магазинах, которые находятся в районе отключения раскупили всю воду, купила последнюю.