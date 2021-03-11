Жители домов в центре Перми, поликлиника, садик и университет остались без воды

Без воды остались жители домо и социальные объекты.
Фото: архив "КП"
Центр Перми остался без воды. Одна авария произошла 10 марта при проведении земляных работ, несогласованных с «Новогор - Прикамье», был поврежден водопровод диаметром 300 мм в районе пересечения улиц Луначарского и Комсомольского проспекта. Вода полилась на проезжую в районе Октябрьской площади.
Аварийная бригада «Новогора» была вынуждена отключить поврежденный участок - без воды остались жилые дома, Прокуратура и Пермский политехнический университет.
- Ремонт поврежденной трубы ведет организация, по вине которой произошел инцидент, - сообщает «Новогор». - Она же провела работы по уборке наледи. Подвоз воды жителям будет по заявкам, для этого нужно позвонить по телефону: 2100-680. Восстановлением водоснабжения в домах по Комсомольскому проспекту и улицы Луначарского занимается виновник происшествия.
К восстановительным работам должны приступить сегодня. Пока нет точной информации, когда водоснабжение будет восстановлено. Подвозит воду "Новогор" в первую очередь к социальным объектам.
Мы попытались дозвониться по указанному номеру, чтобы оставить заявку на подвоз воды, прождали на линии 15 минут, а потом на телефоне закончились деньги. Перезвонив вновь автоответчик сказал, что ждать еще более 10 минут.
Другая авария произошла сегодня ночью, в районе улицы Глеба Успенского, там более масштабное отключение, без воды находятся около 7000 человек. Под него попали десятки жилых домов, детский сад, поликлиника. Из-за утечки без воды:
Г.Успенского 16,17,12,13,15,
Куйбышева, 65,59,66,62,62а,
Краснофлотская,16,
Елькина,3 ЦТП,
Елькина, 3,4,
Краснофлотская, 17,19,14а,28,15,
Куйбышева. 61,51,
Механошина,6,
Революции, 58а, 52б,50, 52в, 48а, 48б, 48в, 60/1.
Вода с пониженным давлением подается по адресам:
Пушкина, 85,
Попова, 58,
Екатерининская,101 ЦТП,
Луначарского 74 а, б.
Детский сад, который попал под отключение, только сегодня утром сообщил родителям, что работать не будет из-за отсутствия воды.
- Детей отправили по домам, а родителям организуют справки на работу, кому надо, - говорит Евгения Романова. - В продуктовых магазинах, которые находятся в районе отключения раскупили всю воду, купила последнюю.