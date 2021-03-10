Коронавирус в Перми, последние новости на 11 марта 2021 года: власти смягчили ряд ограничений

С 1 апреля для жителей старше 65 лет отменяют режим самоизоляции Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Перми на утро четверга, 11 марта 2021 года. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 153 жителей Пермского края. По информации Роспотребнадзора, 41 человек лечится в больницах, 112 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Больше всего заболевших в возраст от 50 до 64 лет. Также положительный анализ на инфекцию получили трое детей. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии - 48519.

Инфографика; Оперштаб

Число новых заболевших коронавирусом в Пермском крае идет на спад и власти постепенно снимают ряд ограничений. Накануне сняли запрет на ночную работу заведений общепита, теперь бары, кафе и рестораны могут работать с 01:00 ночи до 06:00 утра. А сегодня послабления коснулись пенсионеров, образовательной и культурной сферы.

Инфографика; Яндекс

Так, с 1 апреля для жителей старше 65 лет отменяют режим самоизоляции. В детских садах, школах, в организациях среднего профессионального и дополнительного образования вновь разрешили проводить мероприятия. Однако при условии, что проводится они будут исключительно в группах или классах и без посторонних, в том числе без детей из других групп и классов. Также оперштаб разрешил заполнять на 75 процентов театры и на 50 процентов стадионы.