Пар выше домов и тысячи литров горячей воды: в Перми прорвало магистральный трубопровод

На месте аварии работают экстренные службы. Фото: "Мой город Пермь"/ВКонтакте

«Кто-то сегодня без тепла останется», - комментируют пермяки видео аварии на магистральном трубопроводе.

Сегодня, 10 февраля, возле ТРК Столица произошла серьезная коммунальная авария. Тысячи литров горячей воды мощным напором вырывались вверх из лопнувшей трубы. Пар поднимался выше домов и закрывал видимость в радиусе десятков метров. Несмотря на масштаб аварии, водоснабжение в домах не отключали. Однако половина района осталась без электричества. Вскоре на место ЧП приехали экстренные службы и электроснабжение удалось быстро восстановить. Сейчас рабочие занимаются ремонтом трубы.

Аварию прокомментировали представители энергоснабжающей организации и специалисты Пермской сетевой компании. Но причины, по которым произошел прорыв, называются разные.

«Причиной технологического инцидента стал порыв на сетях теплоснабжения в районе улицы Декабристов. Фонтан горячей воды и пара высотой в несколько метров привел к срабатыванию систем автоматики на ЛЭП, проходящей в непосредственной близости от тепловой магистрали», - сообщили в «Пермэнерго».

Однако в Пермской сетевой компании считают, что вначале произошло отключение электричества, это и привело к аварии.

«На линии «ТЭЦ-6 – ТЭЦ-9» произошло короткое замыкание, место которого находится в полукилометре от распределительного устройства ТЭЦ-6. Вследствие исчезновения напряжения остановились насосы на понизительных насосных станциях, начался рост давления в теплосети, что привело к утечке теплоносителя c выходом воды на поверхность. Первопричина происшествия – отключение напряжения. Место порыва и место короткого замыкания находятся в нескольких километрах друг от друга, соответственно, дефект на тепловой сети не мог являться причиной короткого замыкания. В результате остановки работы оборудования произошло повышение давления в теплосетях, что привело к прорыву на участках на улице Шахтерская и проспекте Декабристов в Индустриальном районе Перми», - сообщили в пресс-службе «ПСК»

Сейчас на месте аварии работают специалисты. Ситуация находится на контроле Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края.