В Перми объявили весенние скидки на памятники из гранита и мрамора

Памятники из гранита долговечны и величественны. Фото: компания "Альфа Гранит".

Как увековечить память о своих родных? Какой памятник выбрать, где заказать?

Такой вопрос является далеко не праздным. Нам хочется сохранить воспоминания о наших близких, которые ушли из этого мира. Установка памятника помогает сохранить их образ, рассказать окружающим об ушедших. Какое надгробие установить? Оно может быть из разных материалов. Какой из них выбрать, чтобы памятник и выглядел достойно, и не менялся с течением времени, чтобы за ним было несложно ухаживать?

Гранитные памятники не требуют особого ухода. Фото: компания "Альфа Гранит".

- Одними из самых надежных и долговечных являются памятники из гранита. Они выглядят величественно и не портятся от времени, - объясняют в пермской компании «Альфа Гранит». - Минерал, сформировавшийся много лет назад из магматической породы, устойчив к воздействию окружающей среды. Он не деформируется при перепадах температуры, не истирается, обладает исключительной твердостью и долговечностью.

Мемориалы из гранита просты в уходе. Вернуть им блеск можно при помощи обычной полироли. Но чаще всего достаточно просто протирать памятники из гранита влажной губкой, освобождая поверхность от пыли. И памятник будет как новенький.

Пожалуй, единственный недостаток гранита – его не просто обрабатывать. Качественно, без сколов, придать необходимую форму памятнику из гранита способны только опытные профессиональные мастера, которые используют специальное современное оборудование.

Такими красивыми могут быть памятники из гранита. Фото: компания "Альфа Гранит".

Давно и успешно занимается изготовлением гранитных, а также мраморных памятников различных стилей и конфигураций пермская компания «Альфа Гранит».

- Срок службы наших гранитных памятников не менее 100 лет, а на самом деле они простоят гораздо дольше, - говорят в этой компании. – Мы прописываем в договорах срок гарантии на такие надгробия из гранита в 40 лет, и на все остальные – не менее 2 лет. Компания «Альфа Гранит» формирует наиболее выгодные и демократичные цены на памятники в городе. Надгробия из гранита – это действительно хороший выбор. Они надежны и красиво смотрятся. Срок изготовления - от одного дня в зависимости от сложности. При этом наш слоган звучит так: «Мы не говорим - найдёте дешевле, а делаем цены ниже».

До конца марта в копании действуют различные акции на изготовление памятников из гранита и мрамора, ознакомиться с этими предложениями можно на сайте альфа-гранит.рф.

Кроме того, в компании изготавливают бесплатные памятники для льготных категорий – ветеранам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и боевых действий, погибшим или умершим от ран, травм из числа граждан и военнослужащих – сотрудников органов внутренних дел, противопожарной службы, работавших в уголовно-исправительных учреждениях.

- Иногда в горе члены семьи не вспоминают или не знают, что их близкий человек имеет право на льготы даже после смерти, - напоминают в компании «Альфа Гранит». – Наша компания изготавливает бесплатные памятники в соответствии с федеральным законодательством.