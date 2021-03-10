Замена газовых плит в Пермском крае: как получить компенсацию

Чтобы получить компенсацию, необходимо предписание газовиков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае жителям выплатят компенсации на ремонт и замену старых газовых плит и водонагревательных колонок. Компенсацию могут получить люди, чье оборудование либо уже отключено от газоснабжения из-за аварийного состояния, либо у него превышен срок эксплуатации. Сейчас, по данным газовиков, в Прикамье необходимо заменить порядка 13 тысяч плит и водонагревателей.

Получить можно будет до 15 тысяч рублей. Но дадут эти деньги не всем, а только льготникам.

Кому положена компенсация:

- одиноко проживающим пенсионерам,

- инвалидам,

- семьям с детьми-инвалидами,

- малоимущим,

- ветеранам Великой Отечественной войны,

- людям, находящимся на надомном обслуживании,

- семьям в социально-опасном положении.

Как получить компенсацию

Обратиться за компенсацией могут жители многоквартирных домов, у которых есть предписание-дефектовка от газовой службы о необходимости замены плиты или колонки.

- Дефектовку выдают при плановом техническом обслуживании газового оборудования, - рассказала пресс-секретарь АО «Газпром газораспределение Пермь» Екатерина Денисова. - Если специалист видит, что срок эксплуатации плиты подходит к окончанию, он оформляет соответствующий документ. Устаревшее оборудование - это то, у которого превышен срок эксплуатации, указанный заводом-изготовителем в паспорте. Если срок не указан или паспорт утерян, то, по законодательству, срок службы газовых плит составляет 20 лет.

Если в вашем доме давно не было газовой службы и не проводилась проверка, то можно позвонить по телефону горячей линии 8 800 3000 104 (в будние дни с 9 до 18 часов) и вызвать газовика на дом самостоятельно. Оставить заявку можно на любое удобное для вас время.

Получив дефектовку, нужно обратиться с заявлением о компенсации в территориальное управление Министерства социального развития.

- Материальную помощь выдают в отделе соцзащите по месту жительства, - рассказали в Минсоцразвития Пермского края. - Компенсация носит заявительный характер. Чтобы ее получить, необходимы следующие документы: предписание газовиков, чек на покупку нового газового оборудования и договор на установку. Выплаты носят именно компенсирующий характер, то есть вначале нужно приобрести плиту, а потом вам вернут за нее деньги.

Как быть, если вы купили новую плиту еще до объявления о компенсации? Как объяснили в министерстве, если льготники приобрели газовое оборудование на замену аварийного чуть ранее, они все равно смогут получить компенсацию.