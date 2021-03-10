Погода в Перми на 10 марта 2021 года: Синоптики рассказали, когда из Пермского края уйдут аномальные морозы

10 марта в Пермском крае резко похолодает. Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Перми 10 марта 2021 года будет аномально холодной. Мартовский звон капели похоже, что пермяки услышат не скоро. Трескучие морозы ждут нас в ближайшие дни. Для марта такая погода – аномалия. Среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 7°С и более.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 марта в регионе резко похолодает, за исключением юго-восточной части, где погоду формирует южный молодой циклон, который обеспечит выпадение осадков в виде снега и усиление ветра до 15 м/с.

В основном в ночное время столбик термометра окажется на уровне –27,–20°С, по югу до –13°С, но на севере региона морозно –35,–30°С, на крайнем северо-востоке в пониженных формах рельефа еще холоднее до –38°С.

Днем высокое мартовское солнце прогреет воздух до –17,–12°С, на севере до –22°С. В целом в Пермском крае сохраняется аномально холодная погода, ее окончание прогнозируется только в выходные 13–14 марта.

11 марта в регионе под влиянием заполняющегося циклона, смещающегося с севера, выпадет небольшой снег, температура воздуха ночью ожидается –27,–22°С, по крайнему северу до –36°С, днем температура воздуха будет на прежнем уровне.

12 марта ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Температура воздуха ночью ожидается в среднем на 4°С выше, чем накануне, днем температура воздуха останется на такой же.

13 - 14 марта влияние периферии антициклона продолжится, но воздушная масса будет прогреваться. Температурный фон прогнозируется на уровне ночью –19,–14°С, днем –9,–4°.

15 - 16 марта северная и центральная часть региона окажется под влиянием подвижного циклона, который принесет снегопады и небольшое потепление. Температурный фон в целом не изменится, за исключением северных районов, где днем воздух прогреется до –2°С.