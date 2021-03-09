Коронавирус в Перми, последние новости на 10 марта 2021 года: количество пациентов в больницах уменьшается

Остаются в больницах 849 пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По результатам исследований Роспотребнадзора, в Пермском крае на утро 9 марта Общее число инфицированных достигло 48366. За минувшие сутки - 151 новый случай заражения COVID-19: 21 человек проходит лечение в больницах, 130 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 8 детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 9 человек, от 30 до 49 лет – 42 человека, 52 в возрасте 50-64 и 40 человек старше 65 лет.

Ежесуточный прирост больных составил 0,3 процента.

Новые заболевшие обнаружены в 29 территориях региона. 50 из них живут в Перми. На втором месте – Добрянский городской округ, где коронавирус диагностирован у 13 человек. Третье место разделили между собой Чайковский и Пермский район, где обнаружено по 9 заболевших.

Выздоровели за минувшие сутки 148 человека, всего же со времени начала пандемии в Пермском крае вылечились 40977 человек.

1932 человека находятся на карантине. Остаются в больницах 849 пациентов, в том числе 68 - на аппаратах ИВЛ.

Инфографика: оперштаб

Из-за коронавируса скончались за сутки 4 человека, всего же с начала пандемии 1796 летальных исходов от ковида. От сопутствующих заболеваний умерли за сутки 3 человека, всего инфицированных пациентов, умерших от сопутствующих заболеваний, в Пермском крае зарегистрировано 1205.