«Все вернулись, а он исчез». Жительница Пермского края 25 лет ждет возвращения своего дяди с вахты

Пропавший Виталий Королев. Фото предоставлено племянницей мужчины Юлией Колесовой

Почти 25 лет родственники Виталия Королева ничего не знают о его судьбе. Мужчина пропал бесследно. Долгое поиски ни к чему не привели и в конце концов мужчину признали пропавшим без вести. Племянница Виталия Королева Юлия рассказала «КП» подробности его исчезновения.

- Мой дядя родился 1 января 1955 года в Краснокамске, - рассказывает Юлия. - Выучился на тракториста и работал вахтами. Летом 1997 года вместе с бригадой он поехал в поселок Сепыч Верещагинского района. Когда вахта закончилась, ребят увезли, а он остался ждать трал, чтобы перевезти свой трактор. Но когда за ним приехали, дяди нигде не было. Нашли только трактор. Он был закрыт, заглушен, вода была слита - то есть он полностью был готов к транспортировке.

Долгое время Виталия искали родственники, полицейские и его коллеги. Прочесывали лес, близлежащие деревни, опрашивали местных жителей, но никаких следов мужчины найти так и не удалось.

- В его исчезновении есть одна подозрительная деталь, - рассказывает Юлия. - В то время в окрестностях поселка работали приезжие - рубили лес. У них стоял там вагончик, когда начались поиски, они собрались и уехали. Не знаю, возможно они причастны к его исчезновению, либо что-то знают.

В правоохранительных органах корреспонденту «КП» сообщили, что Виталия Королева искали до 2003 года, а позже признали пропавшим без вести. Юлия не теряет надежды найти своего дядю и просит всех, кто знает какую-либо информацию о нем, писать ей на страницу в социальной сети.

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