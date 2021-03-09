«Высаживать детей нельзя, но штрафовать можно». В Перми прокомментировали новый федеральный закон

Карточка не сработала, но теперь меня не могут высадить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Госдума приняла закон, запрещающий высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта, даже если у них нет билетов. Как эта норма будет действовать в Пермском крае? Будут ли наказывать кондукторов автобусов и трамваев? Не станут ли дети и подростки теперь повсеместно ездить зайцами? Не стоило ли сделать для них проезд бесплатным? На эти вопросы ответил в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) руководитель департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.

- Если бы сделали бесплатным проезд для детей, в этом случае регионам пришлось бы выделять на это деньги из своих региональных бюджетов, суммы были бы очень большими, - объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) руководитель департамента транспорта администрации Перми. – Штрафы для кондукторов пока не предусмотрены – депутатам краевого Законодательного собрания еще только предстоит принять пакет документов, о том, как реализовать принятый Госдумой закон. Пока мы имеем возможность оштрафовать только перевозчика, сотрудник которого допустил нарушение, - на сумму от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Также контролеры могут наложить штраф родителям ребенка, который проехал без билета.

Пока за безбилетный проезд в Прикамье могут оштрафовать на 500 рублей и на 1000 рублей в случае повторного проезда «зайцем». Но краевое министерство транспорта вышло с предложением увеличить размер таких штрафов в два раза – до 1000 и 2000 рублей, соответственно. Эту инициативу также должны рассмотреть депутаты Законодательного собрания.