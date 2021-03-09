Как не переплачивать за коммуналку и приструнить недобросовестную УК

Фото: «Единая Россия»

- Все лето я живу на даче, а на зиму возвращаюсь домой, - рассказывает пермячка Людмила Тиунова. – При этом мне приходится платить за вызов мусора двойную цену: и за дачу, и за квартиру.

Как избежать дополнительных расходов за коммунальные услуги? Кому положены льготы? Как добиться, чтобы в доме провели капитальный ремонт? Куда жаловаться на неправомерные начисления?

На повестке – вопросы ЖКХ

В начале марта в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» прошла тематическая неделя дистанционных приемов граждан по вопросам ЖКХ. Жители Пермского края смогли задать интересующие вопросы депутатам всех уровней, представителям министерств и ведомств, курирующим сферу ЖКХ, координаторам партийных проектов.

Так, на вопрос Людмилы Тиуновой - можно ли владельцам дачных участков избежать двойной оплаты за вывоз ТБО - ответила заместитель министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Наталья Князева.

Фото: Региональная общественная приемная председателя партии "Единая Россия" в Пермском крае

Вопросы, требующие внимания Москвы По ее словам, жители имеют законное право не платить за мусор в те месяцы, когда не живут в загородном доме. Главное – отправить региональному оператору, предоставляющему услугу, документальное подтверждение того, что в указанный период здесь никто не проживал. Региональный оператор обязан сделать перерасчет, как это делается и по другим коммунальным услугам, стоимость которых рассчитывается, исходя из числа проживающих в доме или квартире.

За пять дней приемов специалисты приняли от жителей региона 454 обращения. По всем были даны разъяснения, часть вопросов взята специалистами «на карандаш» - то есть с проблемой необходимо разбираться в индивидуальном порядке.

- Эта неделя в пермской приемной была посвящена теме ЖКХ. Она входит в тройку самых востребованных среди обращений жителей. 40% заявлений касаются работы жилищно-коммунальной сферы, - подчеркнул руководитель Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко. – И мы всегда предоставляем возможность жителям Пермского края на площадке приемной общаться с лидером партии, потому что многие вопросы требуют изменения федерального законодательства. Дмитрий Медведев сразу в ходе приемов дает поручения соответствующим ведомствам, и вопросы решаются.

Фото: Региональная общественная приемная председателя партии "Единая Россия" в Пермском крае

Дмитрий Медведев поддержал предложение пермяков

С председателем партии по видеоконференцсвязи пообщались представители шести регионов страны, в том числе - Пермского края.

От лица пермяков, которые сталкивались с действиями недобросовестных управляющих компаний, выступил Илья Вдовин.

- Люди продали свои квартиры еще несколько лет назад, но управляющие компании насчитали им несуществующие долги по оплате ЖКУ, - озвучил проблемный вопрос пермяк. – И деньги автоматически списались с карт.

Как объясняют юристы, такие схемы в основном используют УК, которые находятся в стадии банкротства. Они обращаются в суд о взыскании задолженности в упрощенном порядке, получают судебные приказы и денежные средства списываются со счетов граждан. И часто УК взыскание долгов передают коллекторским агентствам вместе с персональными данными жителей. После отмены судебного приказа пермяки уже не могут вернуть деньги, так как их нет на счетах УК.

Илья Вдовин обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой отменить процедуру взыскания долгов за ЖКУ в упрощенном порядке в отношении УК, находящихся в стадии банкротства, и иных лиц, которые фактически не оказывают такие услуги.

Фото: Региональная общественная приемная председателя партии "Единая Россия" в Пермском крае

- К сожалению, в сфере ЖКХ есть недобросовестные управляющие компании. Полностью отказаться от взысканий долгов по судебным приказам не получится. Но нужно изменить законодательство, чтобы УК, находящиеся в стадии банкротства, не могли взыскивать задолженность в упрощенном порядке. Надо сделать так, чтобы это была ситуация, которую можно проверить в ходе судебного процесса. И тогда такие приказы просто не будут появляться. Информацию передам своим коллегам в Правительстве РФ, Госдуме, вопрос проработаем, - отметил Дмитрий Медведев.

Платить комиссию – не справедливо

Еще один вопрос от Перми – банковская комиссия при оплате ЖКУ, которая составляет не менее 30 – 50 рублей.

- Представляете, заплатил человек 100 рублей, еще 50 – отдал за комиссию, - объяснил Илья Вдовин. – Да, возможность платить без комиссии есть – через интернет. Но такой услугой не могут воспользоваться, например, пожилые люди, особенно проживающие в сельской местности.

- Это, конечно, несправедливо, - согласился Дмитрий Медведев. - «Единая Россия» разработала законопроект, который запрещает взимать комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг. Он прошел первое чтение, получил положительное заключение. Постараюсь сделать все, чтобы простимулировать его быстрое принятие.

Кстати

Приемы граждан Председателя партии в онлайн-формате стали хорошей традицией. В прошлом году жители Прикамья дважды общались с Дмитрием Медведевым. Они задавали вопросы по изменению федерального законодательства в сфере занятости населения и расширения действия программы «Земский доктор». Все эти вопросы нашли отклик, и пермяков услышали.

Важно

Дистанционные приемы в Региональной общественной приемной продолжаются. График опубликован на сайте https://rop59.ru/grafik-priyomov

Записаться можно по телефонам (342) 236-79-92, 236-82-29.