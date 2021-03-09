Точка роста Прикамья: в Горнозаводске реализуют проект по цивилизованному использованию мусора

Оранжевые контейнеры скоро появятся и в других городах Пермского края. Фото: Горнозаводский "Комбинат благоустройства".

В городе Горнозаводске уже привычными для горожан стали контейнеры с яркой расцветкой – оранжевые баки, как их уже окрестили в народе. Люди привыкают к тому, что в них надо складывать сухой мусор, без пищевых отходов.

Такие оранжевые контейнеры уже полюбились жителям Горнозаводска.

Пилотный проект раздельного сбора мусор запустил Горнозаводский «Комбинат благоустройства» — компания, которая занимается транспортированием и размещением отходов, а также благоустройством территории города. Кроме Горнозаводска проекты по раздельному сбору мусора сейчас реализуются в Индустриальном районе Перми и в некоторых поселениях Пермского района.

Дмитрий Клещев рассказал о том, что у Пермского края есть преимущество в деле реализации "мусорной" реформы.

- Мы пока поставили 10 оранжевых баков в Горнозаводске для раздельного сбора мусора, - говорит директор по развитию предприятия Дмитрий Клещев. - В целом мы пока видим позитивное отношение, многие жители спрашивают, когда и возле их домов появятся такие же баки. У нас планы в этом году – расширить проект и реализовать его уже в трех территориях – полностью покрыть такими контейнерами Горнозаводск и сделать две пилотные зоны в Чусовом и Лысьве. К концу года на площадках будет стоять больше 150 таких контейнеров. Сейчас мы согласовываем эти параметры с региональным оператором. Наша задача – за ближайшие 2-3 года оснастить как минимум все наши населенные пункты с численностью в несколько тысяч человек такой системой: ранее Горнозаводский «Комбинат благоустройства» выиграл аукционы по транспортированию ТКО на территории пяти муниципальных образований - Гремячинска, Горнозаводска, Губахи, Лысьвы и Чусового. А вообще-то такой раздельный сбор предполагается внедрять на всей территории Пермского края.

В Горнозаводске для вывоза мусора используют современную технику.

Как объясняет Дмитрий Клещев – на первом этапе предстоит организовать так называемый «дуальный» сбор мусора – с разделением на две фракции: если выделить из мусора сухую фракцию, ее затем можно будет сортировать. Пока же тот мусор, который прессуется в мусоросборочных машинах, плохо поддается сортировке. Но в дальнейшем планируется создать систему с контейнерами разных цветов, с разделением мусора на несколько фракций.

- Вначале освоим дуальный сбор, наш пилотный проект мы рассматриваем как исследовательский и образовательный, - объясняет Дмитрий Клещев. – Но в дальнейшем количество выделяемых фракций должно увеличиться, допустим, до 4-6 контейнеров, К примеру, будут собираться отдельно стекло, металлы, бумага, пластик и несортированный мусор. Могут выделяться также древесные, каменные остатки. Если это будет внедрено, то население получит другой механизм расчета, люди получат возможность снизить свои затраты на вывоз мусора. Есть страны, где уровень сортировки мусора очень большой. Например, в Швейцарии есть города, где мусор разделяется на десятки фракций, и ты должен дома разделять мусор на эти фракции. Мы должны стремиться к тому, чтобы как можно меньше зарывать отходов в землю на полигонах ТКО или на свалках.

В планах комбината также – наладить стратегическое партнерство с ООО «Горнозаводскцемент» по использованию горючих фракций мусора в клинкерных печах при производстве цемента.

- Это могло бы стать большим преимуществом Пермского края: при высоких температурах в клинкерных печах определенные фракции мусора могут сгорать без выделения вредных диоксинов, - говорит Дмитрий Клещев. - Замещение природных источников энергии альтернативными видами топлива позволит решить сразу несколько значимых природоохранных задач: безопасно утилизировать отходы деревопереработки, хранение которых загрязняет воздух, водоемы и почву прилегающих территорий, а также сохранять невозобновляемый ценный природный ресурс – газ.