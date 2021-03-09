Пермский край – один из самых коррумпированных в стране

За 9 месяцев 2020 года в судах региона было рассмотрено 99 уголовных дел по коррупционным преступлениям Фото: Василий Вахрин

Пермский край вошел в число самых коррумпированных российских регионов в 2020 году. Об этом рассказал глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России Виктор Балдин.

Первое место в антирейтинге, составленном Генпрокуратурой РФ, принадлежит Москве, за ней идет Татарстан, тройку лидеров замыкает Ставропольский край, передает РИА Новости. Пермский край занял десятую строчку по уровню коррупции.

Насколько, в самом деле, высока коррупция в Прикамье? По данным краевого суда, за 9 месяцев 2020 года в судах региона было рассмотрено 99 уголовных дел по коррупционным преступлениям. Обвиняемыми по ним были 105 человек. Из них 94 осудили, восьмерых оштрафовали, в отношении двух человек дело прекратили из-за истечения сроков давности, а один из обвиняемых умер до приговора.

- В частности, за получение взяток в прошлом году были осуждены исполняющий обязанности начальника исправительной колонии, два инспектора ФСИН, участковый, судебный пристав-исполнитель, два руководителя подразделений «РЖД» в Пермском крае, - расксазали в Пермском краевом суде. - А за злоупотребление должностными полномочиями - глава администрации одного из районов Пермского края, дознаватель ОВД, заместитель начальника исправительной колонии и директор общества с ограниченной ответственностью.

Кстати, в 2019 году количество уголовных дел, связанных с коррупцией, было еще больше. Суды рассмотрели 153 дела, были осуждены 164 человека. Двое – оправданы.