Коронавирус в Перми, последние новости на 9 марта 2021 года: большинство больных лечатся дома

842 пациента лечатся в больницах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По результатам исследований Роспотребнадзора, в Пермском крае на утро 9 марта Общее число инфицированных достигло 48251. За минувшие сутки - 156 новых случаев заражения COVID-19: 38 человек проходят лечение в больницах, 118 – амбулаторно дома. Среди вновь заболевших 11 детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 10 человек, от 30 до 49 лет – 38 человек, 55 в возрасте 50-64 и 42 человека старше 65 лет. Почти две трети заболевших – 99 – составляют женщины.

Ежесуточный прирост больных составил 0,3 процента.

Новые заболевшие выявлены в 28 территориях региона. В том числе 71 - в Перми, 23 – в Березниках, 8 – в Кунгуре. По 5 случаев COVID-19 подтверждено в Губахинском, Лысьвенском и Чердынском городских округах. По 4 жителя инфицированы в Краснокамском городском округе и Пермском муниципальном районе, по 3 – в Соликамском городском округе и Юсьвинском муниципальном округе.

Выздоровели за минувшие сутки 152 человека, всего же со времени начала пандемии в Пермском крае вылечились 40829 человек.

1932 человека находятся на карантине. 842 пациента лечатся в больницах, в том числе 67 - на аппаратах ИВЛ.

Инфографика: оперштаб

Из-за коронавируса скончались за сутки 9 человек, всего же с начала пандемии 1792 летальных исходов от ковида. От сопутствующих заболеваний умерли за сутки 3 человека, всего инфицированных пациентов, умерших от сопутствующих заболеваний, в Пермском крае зарегистрировано 1202.