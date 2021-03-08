«Потеплело сразу на 30 градусов». Чем пермякам запомнилась нынешняя зима

Морозы продержались непрерывно с 7 по 28 февраля. Фото: Влад КОМЯКОВ

Нынешняя зима напомнила пермякам, какими бывают настоящие уральские морозы: крепкими, а в отдельные дни даже лютыми. Зимний сезон 2020-21 оказался полной противоположностью прошлому, когда зима, напротив, была аномально теплой. Такого количества арктических вторжений не отмечалось метеорологами больше 10 лет.

Итак, вспоминаем аномалии этого зимнего сезона. И сравниваем их с прошлым годом.

1.Нынешняя зима оказалась очень холодной на большей части России. В Прикамье самыми холодными стали вторая декада января и вторая половина февраля. Примечательно, что прошлой зимой именно эти периоды запомнились рекордными оттепелями.

2.Если в прошлом году больше всего снега выпало в декабре и январе, то нынче самым снежным месяцем стал февраль.

3.Средняя температура зимы была ниже нормы на всей территории региона. Наибольшая отрицательная аномалия была отмечена в Бисере – здесь средняя температура зимы составила -17.9 градусов. Средняя температура в Перми составила -13.6 градусов, что ниже климатической нормы на 1.9 градусов.

4.Самой холодной оказалась ночь на 23 февраля. По краю столбики термометра опустились до -43.6 градусов, в Перми – до -33.1. Приэтом в Перми за зиму зафиксировано 20 дней с минимальной температурой -25 градусов и ниже, из них 14 дней пришлось на февраль (9 - подряд).

5.Самая интенсивная оттепель отмечена 5 и 6 февраля, когда в Чайковском температура повысилась до +3.3 градусов, в Перми было +2.2 градуса.

6.23 февраля установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха (-33.1 градуса). Подобное произошло зимой впервые за 11 лет.

7.Количество осадков оказалось близким к климатической норме. К концу зимы высота сугробов в Перми составили 56 см.

8.Декабрь запомнился тем, что в первой половине месяца совсем не было снега. Сильные снегопады начались перед самым Новым годом.

9.Январь отметился сильными метелями, снегопадами и морозами: до -28 в Перми и до -40 – по краю. Такая температура держалась 10 дней, а потом за два дня потеплело сразу на 30 градусов! И аномальная оттепель продержалась до начала февраля.

10.Самым экстремальным месяцем стал, конечно же, февраль. Такого холодного завершения зимы не было 10 лет. Так, в Перми средняя температура была на 5.8 градусов ниже нормы. Морозы продержались непрерывно с 7 по 28 февраля.