На этой неделе в Пермском крае ожидаются экстремальные морозы

На севере Прикамья столбики термометра могут опуститься до отметки в -35 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ждали весны, пермяки? К сожалению, теплые деньки откладываются на неопределенный срок. Как сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края, на Урал распространяется арктический воздух с Карского моря. И вторая неделя марта будет очень холодной – на 5-7 градусов ниже нормы.

На севере Прикамья столбики термометра могут опуститься до отметки в -35.

- Пик похолодания ожидается в середине недели, этот период будет самым холодным для первой половины марта за последние 8 лет, с 2013 года, - отмечают метеорологи. - Потепление ожидается только в выходные дни.

При этом будет идти снег – больше, чем обычно в начале марта.

В ночь на вторник морозы сохранятся на севере края – до -23°, по южным районам – до -15°. Днем ожидается около 5-10 градусов морозов. В ночь на 10 марта на севере края ожидается до -30…-35°. На юге, за счет ветра, температура будет выше, -18…-23°. В Перми минимум ожидается на уровне -22…-24°. В среду днем в Перми будет около 14 градусов со знаком «минус».

В ночь на четверг – очередное понижение температуры. По краю вновь ударят 30-градусные морозы, в Перми – ниже -25. Днем температура повысится до -11…-16°, что также ниже нормы более чем на 10°.

- При этом, в прошлом году в эти же дни отмечалось аномальное тепло, 12 марта температура достигла +10° по южной и восточной части края, - сравнивают метеорологи.

Сильные морозы сохранятся и в ночь на 12 марта, на всей территории края температура ожидается ниже -20°, в низких местах до -28…-30°. Погоду будет формировать антициклон, усиливающийся над Южным Уралом. В пятницу днем потеплеет до -7…-12°.

Погода, больше похожая на мартовскую, установится только в выходные. В Перми будет малооблачно и до -1…-6 градусов.