Пермскую галерею будет строить российско-турецкая компания

Проект архитектурного бюро SPEECH

Краевые власти подвели итоги конкурса по строительству нового здания Пермской художественной галереи. Из четырех компаний, подававших заявки на конкурс, победило российско-турецкое ООО «ЛимакМаращСтрой». До конца марта с «ЛМС» должен быть заключен контракт на 4 миллиарда 225 миллиона.

Потребовалось четыре конкурса

Выбрать подрядчика на строительство художественной галереи удалось только с четвертого раза. Первый конкурс, объявленный в конце 2019 года, не состоялся из-за отсутствия заявок. Победитель второго, как оказалось, предоставил недостоверную информацию – включил в число своих объектов здание, построенное другой компанией. Результаты конкурса отменили. В третий раз вмешалась Федеральная антимонопольная служба, она усмотрела ограничение конкуренции при организации конкурса – в нем приняла участие единственная компания.

И вот в начале марта состоялся четвертый конкурс. На счету его победителя «ЛимакМаращСтрой» - строительство ряда аэропортов, офисно-делового центра «Столица» в Москве. Сейчас компания также строит в Перми МФЦ «Эспланада».

На положении квартирантов

Напомним, Пермская галерея была открыта почти сто лет назад – в ноябре 1922 года. Первый художественный музей на Урале разместился в бывшем архиерейском доме – на углу Красного проспекта и улицы Трудовая (ныне угол Компроса и Монастырской). С 1932 года галерея находится в здании кафедрального собора, в котором нет возможности выставить большую часть коллекции. К тому же было принято решение о возвращении здания церкви. Так что знаменитые пермские боги и другие уникальные экспонаты находятся сейчас на положении квартирантов.

Хроника проектов

Найти новое место для галереи в Перми собираются давно. В начале века ее предлагали переместить в здание ВКИУ. Затем был проведен международный конкурс на проектирование новой галереи. Архитектор Петер Цумтор, победивший в том конкурсе, предлагал возвести здание в виде корабля, врезав его в склон набережной возле Камского моста. Но из-за дороговизны от этого проекта отказались.

В 2014 году пермский архитектор Сергей Шамарин создал проект переоборудования под художественную галерею здания Речного вокзала. Но разместить бесценные экспонаты в вероятной зоне подтопления было опасно. И от этого проекта отказались. На Речном вокзале расположился исторический парк «Россия – моя история».

Для галереи же решили выбрать другое место. Предлагали площадки за драмтеатром, на эспланаде, в квартале №5 - возле мечети... Опять возникла идея переезда во ВКИУ, здание которого было выкуплено властями в 2015 году. Впрочем, эксперты посчитали, что проще его снести и построить для галереи новое на этом месте.

Окончательно место для галереи подобрали только в 2018 году, когда было решено создать большое культурное пространство на территории бывшего завода им. Шпагина.

Согласно проекту архитектурного бюро SPEECH, в пятиэтажном здании галереи на первом этаже разместится общественное пространство комплекса: библиотека, центр для занятий с детьми и помещения для временных выставок. Пермская деревянная скульптура расположится в самой высокой части здания, основная экспозиция будет представлена на втором и третьем этажах. В здании будут также научный архив, хранилище и реставрационные мастерские. Северный фасад, выходящий на Каму, должен быть панорамным. Вдоль него – широкий проход, из которого можно пройти в залы экспозиций.

Площадь нового здания должна быть в семь раз больше, чем занимает музей сейчас – 21,6 тысячи квадратных метров. Подрядчик должен сдать объект в эксплуатацию в 2023 году.