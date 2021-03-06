Коронавирус в Перми, последние новости на 7 марта 2021 года: число новых заболевших постепенно снижается

Общее число заболевших приближается к 48 тысячам. Фото: permkrai

Число новых заболевших коронавирусом в Пермском крае постепенно снижается. За минувшие сутки в регионе выявили 165 новых случаев заражения COVID-19. Из них 70 мужчин и 95 женщин. Среди заболевших также двое детей.

В Роспотребнадзоре отмечают, что 74% новых заболевших коронавирусом проходят лечение амбулаторно на дому.

Ежесуточный прирост больных составил 0,3%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,899. Общее число инфицированных в регионе достигло 47900.

Фото: Оперштаб

Радует, что с каждым днем число новых зараженных постепенно уменьшается, а число желающих вакцинироваться от коронавируса - растет. Как записаться на прививку и сдать антиковидную плазму, читайте в нашем материале.