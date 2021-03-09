Первый дом в четвертом квартале ЖК «Медовый» СПК ввел в эксплуатацию на 4 месяца раньше срока

Фото: «СтройПанельКомплект»

Застройщик «СтройПанельКомплект» получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома по ул. Красавинская, 8, расположенного в 4-м квартале ЖК «Медовый». Согласно проектной документации ввод объекта был запланирован до 30 июня 2021 года.

Это первый дом четвертого квартала, где традиционно для застройки будет расположено 4 дома с просторным внутридворовым пространством. Новоселам будет передано 146 квартир. Площадь дома составляет 7400 кв.м. Традиционно квартиры от застройщика сдаются с полной отделкой, выполненной в светлых бежевых тонах. Квартиры готовы к проживанию и большая часть новоселов заселяется сразу после получения ключей.

В ЖК «Медовый» возведено уже около 110 000 кв.м. жилья из общего проектного объема в 270 000 кв.м. Комплекс растет, и ежегодно здесь заселяются новые дома. Рядом с комплексом завершается строительство детского сада на 280 мест.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Напомним, в январе 2021 года ключи от своих квартир получали собственники дома, расположенного по ул. Строителей, 9. Для новоселов ЖК «Медовый» год начинается с приятного события! Квартиры во всех комплексах СПК неизменно передаются участникам долевого строительства в срок.

Чистый воздух, спокойная атмосфера, просторные дворы, множество молодых семей с детьми, безопасность и функциональность внутридворового пространства. Все это – комплексные районы застройки от компании «СтройПанельКомплект». Масштабные объекты застройщика реализуются поэтапно, ежегодно прирастая новыми домами.

Сегодня квартиры для покупки в ЖК «Медовый» застройщик предлагает в 4-м квартале жилого комплекса. Отдел продаж АО «СтройПанельКомплект»:тел. +7 (342) 214-05-11.

www.spk.perm.ru

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте spk.perm.ru и наш.дом.рф. Объекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Застройщик: ООО "Специализированный застройщик "Медовый-4"