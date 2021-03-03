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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 4 марта 2021 года: среди новых заболевших COVID-19 в Прикамье 28% – жители старше 65 лет.

В Пермском крае выявИЛИ 177 новых случаев заражения COVID-19: 49 человек проходят лечение в больницах, 128 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 47 392. Ежесуточный прирост больных составил 0,4% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,897 (на 2 марта – 0,879).

В числе 177 новых инфицированных 69 пациентов мужского пола, 108 – женского, среди заболевших 3 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 11 человек, от 30 до 49 лет – 52 человека, 61 в возрасте 50-64 и 50 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.