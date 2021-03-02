«Ивана Семенова» будут снимать в пермских школах

В фильме 1966 года Ивана Семеновва сыграл Владимир Воробей. Фото: кадр из фильма

Летом в Перми пройдут съемки фильма по мотивам повести Льва Давыдычева про Ивана Семенова. Рабочее название картины - «Многотрудная жизнь второгодника Семенова». Съемки будет проводить кинокомпания «Проспект Мира», генеральным директором которой является пермяк Антон Богданов, известный по сериалу «Реальные пацаны», а также фильмам «Т-34» и «Огонь». В новой работе он выступает в качестве режиссера и генерального продюсера.

- Это будет семейное кино, - рассказал «Комсомолке» Антон Богданов. - Когда родители идут с детьми на мультфильмы, то и взрослым тоже бывает смешно. Поэтому мы постараемся сделать так, чтобы было интересно и папе, и маме, и бабушке, но в первую очередь, конечно, детям.

Местами действия «Ивана Семенова» станут улицы, скверы, набережные, а также школы Перми.

- В результате предварительно было отобрано 10 пермских школ, затем из них выберут подходящие, - сообщил временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин.

Для участия в кинокартине также планируется привлечь более 100 жителей Перми, рассказали в Пермской кинокомиссии.