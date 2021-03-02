Из-за коронавирусных ограничений отменили Масленицу в парке Горького и на эспланаде Фото: архив "КП"

В 2021 году больших праздничных гуляний со сжиганием чучела Масленицы в Перми не будет. Из-за коронавирусных ограничений отменили Масленицу в парке Горького и на эспланаде. Состоится только масленичная ярмарка на набережной, там будут продавать сувениры и разнообразную еду.

А в Хохловке решили сменить формат праздника. Там каждый день, с 8 по 14 марта, будут разыгрываться основные события Масленичной недели: масленичное ряжение, гостевание, народные игры, катание с гор (0+). И в Прощеное воскресенье гости музея попрощаются с Масленицей. Сжигать соломенное чучело не будут, а разорвут на части и похоронят в поле, как символ будущего возрождения.

В отличие от прошлых лет количество посетителей Музея под открытым небом серьезно ограничили, и приехать на фольклорные программы смогут только те, кто заранее записался. Предварительная запись, увы, закончилась.

На Заводе Шпагина с 9 по 14 марта пройдет Масленичный фестиваль искусств «Вокруг да около» (6+).

9 марта в 19.30 состоится концертная программа «Tabula Rasa» в исполнении камерного оркестра «Орфей».

10 марта в 19.30 - концертная программа «Стихи`Я» Марии Савостиной.

11 марта в 19.30 - интерактивная концертная программа «Навстречу солнцу» известного пермского балалаечника Андрея Кирякова.

12 марта в 19.30 - концертансамбля цыганской музыки и танца «Ромэн».

13 мартав 11.00 и 16.00 - народный мюзикл для детей «Околица» в исполнении ансамбля «Ярмарка», будут показаны русские традиции празднования Масленицы.

14 марта в 17.30 - концертная программа «Музыкантри» ансамбля «Ба-Ба-Ту».

Фестиваль состоится в малом театральном зале на Заводе Шпагина (ул. Советская, 1А).

Билеты: 500 рублей.