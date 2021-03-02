Из-за коронавирусных ограничений отменили Масленицу в парке Горького и на эспланаде
Фото: архив "КП"
В 2021 году больших праздничных гуляний со сжиганием чучела Масленицы в Перми не будет. Из-за коронавирусных ограничений отменили Масленицу в парке Горького и на эспланаде. Состоится только масленичная ярмарка на набережной, там будут продавать сувениры и разнообразную еду.
А в Хохловке решили сменить формат праздника. Там каждый день, с 8 по 14 марта, будут разыгрываться основные события Масленичной недели: масленичное ряжение, гостевание, народные игры, катание с гор (0+). И в Прощеное воскресенье гости музея попрощаются с Масленицей. Сжигать соломенное чучело не будут, а разорвут на части и похоронят в поле, как символ будущего возрождения.
В отличие от прошлых лет количество посетителей Музея под открытым небом серьезно ограничили, и приехать на фольклорные программы смогут только те, кто заранее записался. Предварительная запись, увы, закончилась.
На Заводе Шпагина с 9 по 14 марта пройдет Масленичный фестиваль искусств «Вокруг да около» (6+).
9 марта в 19.30 состоится концертная программа «Tabula Rasa» в исполнении камерного оркестра «Орфей».
10 марта в 19.30 - концертная программа «Стихи`Я» Марии Савостиной.
11 марта в 19.30 - интерактивная концертная программа «Навстречу солнцу» известного пермского балалаечника Андрея Кирякова.
12 марта в 19.30 - концертансамбля цыганской музыки и танца «Ромэн».
13 мартав 11.00 и 16.00 - народный мюзикл для детей «Околица» в исполнении ансамбля «Ярмарка», будут показаны русские традиции празднования Масленицы.
14 марта в 17.30 - концертная программа «Музыкантри» ансамбля «Ба-Ба-Ту».
Фестиваль состоится в малом театральном зале на Заводе Шпагина (ул. Советская, 1А).
Билеты: 500 рублей.