Коронавирус в Перми, последние новости на 2 марта 2021 года: в регион еще 4700 комплектов вакцины от COVID-19

Всего за время массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило уже 70662 комплекта «Cпутник V». Фото: permkrai

Комсомолка продолжает рассказывать о последних новостях, связанных с коронавирусом в Перми и Пермском крае. 1 марта в Пермь привезли еще одну партию двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции. В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что 4700 привезенных комплектов распределены между медорганизациями, участвующими в иммунизации населения.

Всего за время массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило уже 70662 комплекта «Cпутник V». В это число включены поставки в Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства России (ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА») вакцины на 1200 человек.

За сутки в Пермском крае выявили 190 новых случаев коронавирусной инфекции. Несколько дней подряд число заболевших держится меньше двухсот.

Инфографика: оперштаб

По информации Роспотребнадзора, 41 человек проходит лечение в больницах, 149 – амбулаторно на дому. С начала пандемии в крае ковид выявили уже у 47 031. Из нового числа заболевших больше всего в возрасте 50-64 – их 113 человек, также среди заболевших 5 детей. Новые заболевшие обнаружены в 29 территориях Пермского края.

Инфографика: Яндекс

Кстати, пермские эпидемиологи рассказали, что эпидемия ОРВИ и гриппа обошла Пермский край стороной и объяснили, как это получилось.