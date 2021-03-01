Социальные сети уже давно выполняют многие функции СМИ – информируют людей о происходящем, сообщают последние новости и вовлекают пользователей в процесс обсуждения. В Пермском крае тоже есть такая площадка, где жители региона и все заинтересованные подписчики могут узнать все о любимом Прикамье, посмотреть фотографии, найти новых друзей. Здесь люди зачастую сами становятся источниками новостей – присылают фото и видео с мест событий, дают интервью о своих необычных увлечениях, рассказывают о жизни города. Речь идет о крупнейшем сообществе края «Мой город - Пермь».На сегодня аудитория группы составляет более 466 тыс. человек. Мы пообщались с пообщались с журналистом сообщества Викторией Мальцевой, которая работает в издании уже больше трех лет и узнали, как она стала частью сплоченной команды, стала свидетелем преобразования сообщества в соцсети в целое СМИ, а также о формате их работы. Кстати, ранее мы уже писали о Виктории Мальцевой. В прошлом году она стала призером конкурса «Жизнь в эпоху COVID-19: помощь, забота, поддержка».Как ты попала в «Мой город – Пермь»?- Люблю вспоминать эту историю. Я была студенткой третьего курса направления «журналистика» в ПГНИУ. Сидела с подругой на паре, тогда ей написал Александр (руководитель медиа-проекта «Мой город – Пермь» - Ред.) и предложил работать у них журналистом. Моя одногруппница на тот момент работала в другом месте, поэтому порекомендовала меня. В то время я еще нигде не работала, поэтому решила попробовать. В итоге «МГП» стало первым моим рабочим местом. И до сих пор единственным. Я отправила резюме, свои пробные тексты, меня взяли. Уходить оттуда мысли так ни разу и не возникло.А ты уже знала на тот момент о сообществе? Почему захотела там работать?- Конечно. Уже тогда «МГП» был лидером в соцсетях Пермского края по всем параметрам. Я была подписана на них, да и все мои друзья регулярно читали там новости не только ВКонтакте, но и в Instagram. Всегда возникала четкая ассоциация: захочешь узнать последние новости города и края – заходи в «Мой город – Пермь». То же самое можно сказать и о сообществе «Подслушано Пермь», с которым мы сотрудничаем. На сегодня там уже тоже более 450 тыс. подписчиков. Но работаю я все же в «МГП», так как формат новостей мне намного ближе.Сообщество стало вашим первым местом работы, но все же это не обычное СМИ, тут немного другой способ подачи информации. Вас обучали этому?- Да, сначала меня взяли на испытательный срок, рассказали о тонкостях работы администратора сообщества, о том, как искать и подавать информацию, на чем делать акценты. Испытательный срок закончился, я уже довольно давно работаю в «МГП», но постоянно учусь чему-то новому. С моими коллегами всегда можно посоветоваться. Очень люблю свое место работы за постоянную возможность развиваться, знакомиться с интересными пермяками и узнавать много нового.В чем заключается ваша работа сегодня?— Основная задача – это поиск новой информации и написание новостей для сообщества. Но, конечно, работы гораздо больше: веду наше сообщество афиши «Куда Пермь», иногда помогаю коллегам на сайте, оформляю картинки. К слову, хочу сказать, что мы охватываем аудиторию больше, чем есть ВКонтакте. У нас сайт, сообщества в Инстаграме, Фэйсбуке, Твиттере, Одноклассниках, канал на Яндекс.Дзене и в Телеграме. В общем, найти нас и оперативно узнавать самые интересные новости города и края, можно, будучи зарегистрированным на любой платформе. Это очень удобно.Вы говорите о сайте. Он же был не всегда? Когда появился? Это произошло на ваших глазах?— Да, хорошо помню момент, как в конце моего первого года работы редактор поделился радостной новостью – «МГП» стало настоящим СМИ. Был обычный будний день, я сидела в офисе, писала текст, а тут Александр публикует запись на стене о том, что «Мой город - Пермь» получило свидетельство. Радовалась в тот момент как за свой личный успех и начала еще больше ощущать себя журналистом.Как ты ладишь с коллегами?— Коллеги – это, с одной стороны, мои хорошие друзья, с которыми нет недопонимания, а с другой, наставники, которые очень много в меня вложили, многому обучили. «Мой город - Пермь» – это дружный коллектив молодых и инициативных людей, которые ежедневно вкладываются в развитие общего дела. У нас много общих бесед, где мы обсуждаем не только рабочие моменты, но и самые обычные повседневные дела. Это очень сближает. До сих пор не верю, что мне так с ними повезло!Что лично тебе дало и дает «МГП»?— Работа – это очень большая часть моей жизни. И я рада, что не чувствую себя обычным офисным планктоном, а делаю то, что мне по-настоящему нравится. До пандемии я часто выбиралась на различные мероприятия, концерты, постановки, фестивали. Конечно, в первую очередь, я там работала, зато как интересно проводила время – умудрялась попадать в закулисье самых крутых событий Пермского края, брать комментарии у интересных людей, путешествовать по любимому Прикамью. Из-за коронавируса формат моей работы немного изменился, но скучнее точно не стало. Помимо всех этих «плюшек» работа дает мне ощущение динамики, творческого развития. Каждый день я учусь чему-то новому.Виктория, а какие сейчас тенденции идут в соцсетях? Может, пользователи уходят в другие соцсети?— Нет, мы не наблюдаем такого явления. Наоборот, в нашем сообществе ежедневно охваты только растут, набираем популярность. Единственное, совсем молодая аудитория стала значительную часть тратить на TikTok, но они все равно имеют аккаунты во Вконтакте. Кстати, последние недавно добавили подобный раздел «Клипы». Так что мы все равно остаемся на плаву.Какие планы у «Мой горо- Пермь» и лично у вас на ближайшее будущее?— Сообщество и дальше будет расти и развиваться, я уверена. Ежедневно мы стараемся отбирать для нашей аудитории только самый интересный, полезный контент. Естественно, планируем новые проекты, рубрики, куда без этого? Интерес читателей всегда нужно чем-то подкреплять. Что касается меня, я никуда уходить не собираюсь, надеюсь, что останусь в «МГП». Работа стала моим вторым домом только в самом хорошем смысле – здесь мне комфортно, уютно, здесь я учусь новому и развиваюсь, здесь люди, с которыми приятно проводить время. Уверена, все лучшее только впереди.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Лучшая публикация в соцсетях». Рассказываем о победителях конкурса «Жизнь в эпоху COVID-19: помощь, забота, поддержка»Второе место заняла журналист сообщества ВКонтакте «Мой город - Пермь» Виктория Мальцева (подробнее..)