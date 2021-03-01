Погода в Перми с 1 по 8 марта: арктическое вторжение продолжится, а каким будет первый месяц весны 2021 года?

Первая оттепель может случиться только в середине месяца Фото: Надежда БУТОВИЧ

Погода с 1 по 8 марта 2021 года в Перми не обрадует пермяков весенним теплом. Нынешний февраль оказался самым холодным за последние десять лет, и зима не хочет никуда уходить.

- К сожалению, череда арктических вторжений продолжится, - прогнозирует инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Правда,в середине недели нас ждет временное потепление. Во вторник к вечеру в Перми столбик термометра поднимется до -7 градусов, а в среду, четверг и пятницу днем он будет колебаться у отметки в -5. Но сравнительно теплая погода простоит только до выходных. В субботу к нам вновь начнет поступать воздух из Арктики, и дневная температура в выходные дни опустится до -10 градусов.

Какой будет погода в Международный женский день?

- 8 марта совершенно точно будет еще по-зимнему холодно, - предупреждает Андрей Шихов. - Температура днем ожидается от -5 до -10 градусов. При этом пройдут снегопады. А сразу после праздников может начаться период затяжного похолодания, и в конце первой декады марта к нам вновь могут вернуться 20-градусные морозы.

Когда же все-таки в Пермь пожалует тепло?

- Первая оттепель может случиться только в середине марта, - говорят синоптики. - Но обильного таяния снегаждать не приходится. А раз сохранится снежный покров, значит, и воздух будет прогреваться медленно. Хотя можно рассчитывать, что вторая половина марта будет все-таки ближе к норме или даже чуть теплее, чем обычно.