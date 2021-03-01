Эпидемия гриппа и ОРВИ в Перми в 2021 году: эпидемиологи удивлены такому поведению вируса

На сегодняшний день показатель заболеваемости ОРВИ в Пермском крае составляет 76 человек на 10 000 населения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Перми в 2021 году обошла нас стороной. Эпидемиологи рассказали, почему это могло произойти.

- В первый день весны можно с уверенностью говорить, что грипп в этом эпидсезоне обошел нас стороной, - рассказал «Комсомолке» главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края Вадислав Семериков. - Не скрою, мы сами удивлены этим фактом, но считаем, что причиной того, что эту зиму нам удалось успешно преодолеть без гриппа, стала массовая вакцинация пермяков минувшей осенью, когда было привито 54% населения края. Да и в целом - это результат многолетней вакцинопрофилактики от гриппа.

Самая главная задача, которая стояла перед врачами и эпидемиологами, когда в августе 2020 года они начали массовую прививочную кампанию против гриппа,- избежать сочетанной инфекции гриппа и коронавируса. Ведь наложение одной болячки на другую могло стать причиной тяжелого течения болезни и кризисного состояния пациентов.

- Вакцинация проводилась в непростой ситуации сезонного подъема заболеваемости коронавирусом, - говорит эпидемиолог. - Но врачи сработали хорошо, и результат мы видим прекрасный. Тем не менее уже сейчас хочу сказать о предстоящем эпидсезоне. Чтобы ситуация не ухудшилась, будущей осенью нам необходимо будет привить от гриппа 60% жителей региона. Если мы этого не сделаем, то взрывная эпидемия гриппозной инфекции может начаться в сроки с 18 по 31 декабря 2021 года.

На сегодняшний день показатель заболеваемости ОРВИ в Пермском крае составляет 76 человек на 10 000 населения. Это ниже пороговых значений на 8,8%. По результатам лабораторных исследований среди заболевших циркулируют адено- и риновирусы, а вот вирусов гриппа нет и уже не будет.

- В этом эпидсезоне были зарегистрированы единичные случаи парагриппа в Прикамье среди детей, но распространения инфекция не получила, - пояснил Вадислав Семериков.

- Не грозит ли пермякам птичий грипп, о котором сейчас много пишут? - уточнили мы.

- По информации Анны Поповой, вспышку птичьего гриппа удалось локализовать. Тем не менее уже сейчас Минздрав Пермского края проговорил вопрос с Министерством сельского хозяйства о первоочередной вакцинации сотрудников всех птицефабрик края, где работает около 2000 человек.