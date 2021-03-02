ЖК «МотовилихинSKY» от «СтройПанельКомплект» аккредитован по программе «Военная ипотека»

Фото: «СтройПанельКомплект»

Квартиры в строящихся домах будут сдаваться с полной отделкой. На территории комплекса отлично развита бытовая инфраструктура – здесь работают магазины, аптеки, салоны красоты, детские клубы.

Проект комплексной застройки ЖК «МотовилихинSKY» реализуется застройщиком с 2013 года. Здесь введено в эксплуатацию более 102 000 кв.м. жилья из проектного объема 220 000 кв.м. На участке застройки возведена газовая автономная котельная, которая обеспечивает горячим водоснабжением и теплом весь комплекс. В настоящее время завершается строительство детского сада на 350 мест, который располагается рядом с жилыми кварталами.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Нецентральные районы для проживания традиционно выбирают множество молодых семей и семей с детьми. Плюсы жизни, которые отмечают наши новоселы – это просторное и насыщенное внутридворовое пространство, развитая бытовая и социальная инфраструктура, экологичность и комфорт. Близость реки и зеленых массивов – это еще один плюс, который ценят городские жители. Обособленное пространство застройки радует уютом и гармонией, отсутствием шума и суеты.

Помимо военной ипотеки застройщик предлагает большой выбор ипотечных программ от банков-партнеров, а также финансовая программа от застройщика «Купить легко».

Офис продаж расположен в жилом комплексе, по ул. Гашкова, 53. Специалисты обязательно подберут оптимальную для вашего бюджета программу, а стоимость квадратного метра позволит приобрести квартиру большей площади.

Выбирайте с удовольствием – покупайте легко!

Фото: «СтройПанельКомплект»

ЖК «Мотовилихинsky», офис продаж от застройщика: ул. Гашкова, 53, оф. 45. Тел. (342) 214-05-11.