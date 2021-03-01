«За смелость во имя спасения». В Пермском крае наградили полицейских

Николай Бурдин (слева) и Алексей Звездин (справа), награждены медалями «За смелость во имя спасения».

В Пермском крае медали «За смелость во имя спасения» получили двое инспекторов - старший лейтенант Алексей Звездин и лейтенант полиции Николай Бурдин из отдела «Очерский». Только благодаря им в конце прошлого года удалось избежать трагедии. Случилось все в канун 2020 года. Полицейские патрулировали на автомобиле около деревни Верх-Соснова. В шесть часов утра они услышали крики со стороны реки, пошли на звук. Они увидели следы ног на снегу, которые вели на противоположный берег реки. Там в темноте прямо на льду сидел человек без обуви и без шапки.

Полицейские пошли ему навстречу, по тонкому льду, проваливаясь в ледяную воду. Они вытащили замерзающего человека из воды, посадили в патрульную машину и помчались в больницу.

- Спасенным оказался 22-летний житель села Большая Соснова, - рассказали в ГУВД по Пермскому краю. - Накануне парень был в гостях в деревне Верх-Соснова. Чтобы сократить путь, он пошел домой через реку и провалился под лед. Ему удалось выбраться из воды, но идти дальше он не мог.

Если бы не Алексей Звездин и Николай Бурдин, закончиться эта история могла бы иначе. Врачи рассказали, что пациенту чудом удалось избежать ампутации ног, молодой человек был в реанимации, но все завершилось благополучно, сегодня он жив и здоров, благодаря своим спасателям.

- Времени на раздумья не было - вспоминают инспекторы. - Было очевидно, что человек долго пробыл в мокрой одежде без обуви на морозе. Каждая минута была дорога и стоила жизни.

Поздравить героев собрался весь коллектив. Заместитель начальника очерской полиции Евгений Мишланов вручил госавтоинспекторам медали и поблагодарил за службу.