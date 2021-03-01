Для «Кармен» в Перми заказали новые ноты

Дирижер Филипп Чижевский и режиссер Константин Богомолов (слева направо) на церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«У любви, как у пташки, крылья», - эта знаменитая хабанера вновь прозвучит в Перми в апреле. В театре оперы и балета имени Чайковского готовится премьера «Кармен».

Ставить оперу будет режиссер Константин Богомолов, художественный руководитель театра на Малой Бронной, известный своими эпатажными постановками, в том числе и классических произведений. Для него «Кармен» станет первым спектаклем на большой оперной сцене.

Три года назад Богомолов совместно с Филиппом Чижевским ставили ораторию «Триумф Времени и Бесчувствия» Генделя на малой сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В пермской «Кармен» режиссер обещает дать новый взгляд на классику.

- «Кармен» - это самая популярная опера в мире, и вокруг нее существует множество штампов, которые мешают восприятию, - рассказал дирижер Филипп Чижевский, музыкальный руководитель постановки. - Мне хочется исполнить «Кармен» с чистого листа, поэтому я попросил театр заказать для оркестра и солистов новые ноты, чтобы в них не было старых пометок. Мне интересно почувствовать музыку внутренним слухом и найти для нее собственное решение.

Премьерные спектакли состоятся с 3 по 7 апреля.