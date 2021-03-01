Спортивный праздник длиною в год: зимой встаем на лыжи, а летом играем в футбол

Фото предоставлено ПЦБК

- В выходные было еще морозно, но мы с мужем Константином все равно с удовольствием приняли участие в лыжной эстафете, - улыбается жительница микрорайона Голованово Ольга Жигалова. – Мы же на Урале живем, к холоду привыкшие. В центр города не всегда удается ездить на спортивные мероприятия. А когда они проходят у нас, в Голованово, всегда участвуем с большой радостью.

Доступный спорт для пермяков

В субботу, 27 февраля, в микрорайоне Голованово стартовала большая спартакиада, которая будет идти весь год и включит в себя более 10 видов спорта – футбол, баскетбол, шахматы, настольный теннис, легкая атлетика, лыжи, дартс. Для местных жителей при поддержке Группы предприятий «ПЦБК» ее организовали Общественный центр «Голованово» и ДК «Бумажник».

Фото предоставлено ПЦБК

Соревнования начались с лыжной эстафеты, которую организаторы провели на стадионе «Бумажник». Правда, пандемия и тут внесла небольшие коррективы: состоялось только командное первенство.

Борьба была упорной

Всего на участие заявилось 12 команд по четыре человека. Это сотрудники подразделений ПЦБК, педагоги 123-й школы и детского сада, представители ТОСов. Протяженность дистанции для каждой команды составила 4 с половиной километра. Женщины бежали один круг, мужчины – два.

Ольга Жигалова. Фото предоставлено ПЦБК

Болельщики поддерживали спортсменов яркими эмоциями. Борьба была упорной, и вот они - победители:

Первое место заняла команда ТОС «Головановский»;

второе место - ТОС «Бумажник»;

третье место - Служба главного инженера ПЦБК.

Победители получили медали, грамоты и подарочные сертификаты.

Фото предоставлено ПЦБК

Опыт оказался успешным

Напомним, такая спартакиада впервые прошла в Голованово в прошлом году и была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие команды ТОСов, подразделений ПЦБК, учреждений и организаций микрорайона. Опыт оказался успешным, поэтому праздник спорта длиною в год решили повторить.

- Спорт очень любят в Голованово, - говорит руководитель Общественного центра «Голованово» Мария Сирина. – Местные жители увлекаются разными, в том числе командными, видами спорта. Спартакиаду ПЦБК проводит ежегодно, а в прошлом году мы организовали спартакиаду, объединяющую и подразделения предприятия, и жителей микрорайона, и работников учреждений, которые здесь находятся. И у нас получилось замечательное мероприятие. Все участники получили заряд бодрости, энергии и хорошего настроения. Поэтому мы решили проводить спартакиаду каждый год. Виды спорта разные и каждый может проявить себя.

Фото предоставлено ПЦБК

Бесплатные секции для жителей

Спартакиада продолжится уже в марте, тогда состоятся соревнования по дартсу. Далее вплоть до декабря для жителей Голованово пройдут состязания по остальным видам спорта.

Генеральный директор Группы предприятий ПЦБК Юрий Марков. Фото предоставлено ПЦБК

- С момента создания ПЦБК наше предприятие поддерживает развитие спорта в Голованово, - отметил генеральный директор Группы предприятий ПЦБК Юрий Марков. - Дети и взрослые занимаются на стадионе «Бумажник», в спортзале Дворца культуры, где организованы бесплатные кружки и секции. Когда в микрорайоне проходят массовые спортивные мероприятия, это всегда объединяет жителей Голованово и сотрудников комбината.