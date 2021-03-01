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Общество

Спортивный праздник длиною в год: зимой встаем на лыжи, а летом играем в футбол

В Перми стартовала большая спартакиада среди подразделений ПЦБК, организаций и учреждений микрорайона Голованово
Вероника РАНГУЛОВА
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Фото предоставлено ПЦБК

Фото предоставлено ПЦБК

- В выходные было еще морозно, но мы с мужем Константином все равно с удовольствием приняли участие в лыжной эстафете, - улыбается жительница микрорайона Голованово Ольга Жигалова. – Мы же на Урале живем, к холоду привыкшие. В центр города не всегда удается ездить на спортивные мероприятия. А когда они проходят у нас, в Голованово, всегда участвуем с большой радостью.

Доступный спорт для пермяков

В субботу, 27 февраля, в микрорайоне Голованово стартовала большая спартакиада, которая будет идти весь год и включит в себя более 10 видов спорта – футбол, баскетбол, шахматы, настольный теннис, легкая атлетика, лыжи, дартс. Для местных жителей при поддержке Группы предприятий «ПЦБК» ее организовали Общественный центр «Голованово» и ДК «Бумажник».

Фото предоставлено ПЦБК

Фото предоставлено ПЦБК

Соревнования начались с лыжной эстафеты, которую организаторы провели на стадионе «Бумажник». Правда, пандемия и тут внесла небольшие коррективы: состоялось только командное первенство.

Борьба была упорной

Всего на участие заявилось 12 команд по четыре человека. Это сотрудники подразделений ПЦБК, педагоги 123-й школы и детского сада, представители ТОСов. Протяженность дистанции для каждой команды составила 4 с половиной километра. Женщины бежали один круг, мужчины – два.

Ольга Жигалова. Фото предоставлено ПЦБК

Ольга Жигалова. Фото предоставлено ПЦБК

Болельщики поддерживали спортсменов яркими эмоциями. Борьба была упорной, и вот они - победители:

Первое место заняла команда ТОС «Головановский»;

второе место - ТОС «Бумажник»;

третье место - Служба главного инженера ПЦБК.

Победители получили медали, грамоты и подарочные сертификаты.

Фото предоставлено ПЦБК

Фото предоставлено ПЦБК

Опыт оказался успешным

Напомним, такая спартакиада впервые прошла в Голованово в прошлом году и была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие команды ТОСов, подразделений ПЦБК, учреждений и организаций микрорайона. Опыт оказался успешным, поэтому праздник спорта длиною в год решили повторить.

- Спорт очень любят в Голованово, - говорит руководитель Общественного центра «Голованово» Мария Сирина. – Местные жители увлекаются разными, в том числе командными, видами спорта. Спартакиаду ПЦБК проводит ежегодно, а в прошлом году мы организовали спартакиаду, объединяющую и подразделения предприятия, и жителей микрорайона, и работников учреждений, которые здесь находятся. И у нас получилось замечательное мероприятие. Все участники получили заряд бодрости, энергии и хорошего настроения. Поэтому мы решили проводить спартакиаду каждый год. Виды спорта разные и каждый может проявить себя.

Фото предоставлено ПЦБК

Фото предоставлено ПЦБК

Бесплатные секции для жителей

Спартакиада продолжится уже в марте, тогда состоятся соревнования по дартсу. Далее вплоть до декабря для жителей Голованово пройдут состязания по остальным видам спорта.

Генеральный директор Группы предприятий ПЦБК Юрий Марков. Фото предоставлено ПЦБК

Генеральный директор Группы предприятий ПЦБК Юрий Марков. Фото предоставлено ПЦБК

- С момента создания ПЦБК наше предприятие поддерживает развитие спорта в Голованово, - отметил генеральный директор Группы предприятий ПЦБК Юрий Марков. - Дети и взрослые занимаются на стадионе «Бумажник», в спортзале Дворца культуры, где организованы бесплатные кружки и секции. Когда в микрорайоне проходят массовые спортивные мероприятия, это всегда объединяет жителей Голованово и сотрудников комбината.

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