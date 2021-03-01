Тела троих людей обнаружили на пожаре в Пермском крае

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В четверг, 25 февраля, в частном доме в поселке Камский в Добрянке вспыхнул пожар. После тушения огнеборцы обнаружили тела трех человек. Следователи выяснили, что этом доме жил 57-летний мужчина. Он часто пил и вел асоциальный образ жизни. В доме не соблюдалась техника пожарной безопасности, электробриборы были неисправны.

- В ходе осмотра места происшествия сотрудниками следственного управления применена криминалистическая техника, признаков поджога не обнаружено. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, назначены и проводятся судебные экспертизы, в том числе для установления личностей погибших. По результатам проверки следователем будет принято законное и обоснованное решение, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.