- Ребенок, к которому медсестра применила физическое насилие, проходил лечении в одном из отделений Клинического фтизиопульмонологического медицинского центра. Там он лежал с 16 сентября 2020 года по 20 января 2021 года, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.Напомним, в редакцию сайта permnews.ru прислали видео с избиением ребенка. На кадрах к мальчику, сидящему на полу, наклоняется женщина в медицинском костюме, берет за руку, несколько раз шлепает его по лицу и спрашивает ребенка: «Еще раз?».Видеозаписью заинтересовался и минздрав, который также проводит проверку. В министерстве считают, что такое отношение медперсонала к пациентам недопустимо. Сейчас следователи опрашивают руководство и медперсонал больницы, а также законных представителей несовершеннолетнего. Проводят осмотр в больнице, возможно, будут изыматься какие-либо документы. Сотрудники правоохранительных органов должны оценить действие персонала и решить, возбуждать ли дело.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«После такого видео ребенка страшно в школу отпускать». В Прикамье подростки жестоко избили сверстникаСил молодчики не жалели, били по голове, телу и другим местам (подробнее..)«Девушка со смехом снимала все на смартфон». В Прикамье старшеклассники избили 10-летнего мальчика до потери сознанияПосле этого ученица выложила видеозапись в соцсети (подробнее..)