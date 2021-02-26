Рукодельница из Куеды плетет органайзеры в виде русской печки и корзинки-клубочницы для пряжи

Вот такие замечательные органайзеры делает Анжелика Злыднева. Фото: Андрей МАТЛИН

В Перми - настоящий праздник творчества народных умельцев: на 15-ю Межрегиональную ярмарку народных промыслов в Прикамье приехали 450 мастеров из 87 городов России.

Свои мини-шедевры выставили на одном из стендов «Пермской ярмарки» и мастера-умельцы из Куединского района.

- Сегодня я представляю здесь то, что сделали своими руками наши талантливые жители, - говорит мастерица из Куеды Анжелика Злыднева.

Умельцы из Куединского района привезли на выставку множество маленьких шедевров. Фото: Андрей МАТЛИН

«Идею сделать корзинки подсказали коты»

- В детстве папа подарил нам с братиком вязаную игрушку-щеночка, - рассказывает Анжелика. - Я навсегда запомнила, сколько радости в дом может принести даже маленькая вещица, сделанная умелыми руками.

Мастерица рассказывает, что ее мама-учительница прекрасно шила, а бабушка держала в голове множество старинных секретов по вязанию.

- Я всем своим куклам красивые варежки и носочки, помню, навязала!

После школы Анжелика получила образование в пермском пединституте, а потом вернулась в родной Куединский район. Теперь она заведует домом культуры в селе Урталга под Куедой и ведет кружок по рукоделию.

В Пермь мастерица привезла плетеные корзинки-клубочницы и оригинальные органайзеры-карандашницы.

- Мысль сделать такие клубочницы пришла мне в голову случайно, - рассказывает Анжелика. - У нас дома живут четыре кота. А поскольку я постоянно что-нибудь вяжу, везде лежат клубки с шерстью. И котейки повадились с ними играть, раскатывать пряжу по всей квартире. Вот я и подумала однажды, что нужно надежно спрятать куда-то эти клубочки. Обычные картонные коробки с помощью деревянных палочек-шпажек, джутовых канатиков да самых простых бельевых веревок превратились в корзинки-клубочницы.

Самодельные органайзеры годятся для карандашей, ручек, а если есть потребность, то и для столовых приборов. Они тоже оплетены джутовым волокном. Возьмешь такой, и в руках у тебя оказывается настоящая маленькая печка со ступенечками, с горшком и крохотным ухватом.

Куединские туески. Фото: Андрей МАТЛИН

«Спасибо тем, кто поддерживает таланты!»

- За время работы в Куединском районе я убедилась: у нас в Прикамье очень талантливые люди, - говорит Анжелика Злыднева. - Посмотрите, например, на кукол, которых сшили сотрудницы нашего музея - они с сюрпризом. Внутри каждой зашиты цветочные сборы из мяты, душицы и блошницы. Такие раньше ставили в избах на видное место, и от них распространялся вокруг приятный целебный аромат. Поглядите, до чего по-домашнему уютными выглядят вот эти домотканые половики, дорожки и ковры. Сколько души и фантазии в них вложено!

Действительно, возле стенда мастеров из Куединского района можно стоять и подолгу разглядывать декупажные наборы для специй, кукол-модниц, филигранные изделия из бересты.

Анжелика Злыднева утверждает, что развитие народных промыслов и рукоделия в Прикамье дело очень важное и нужное.

- Это сохранение памяти о мастерстве наших предков, это занятие для души, это возможность проявить свои творческие способности и порадовать людей своими маленькими шедеврами, - говорит Анжелика Злыднева. - Привезти сюда изделия народных промыслов и арендовать площади нам помог наш давний партнер - Компания «ЛУКОЙЛ». Нефтяники очень много делают для сохранения и развития нашей самобытной культуры. И в нашем, и в других районах они поддерживают общественные учреждения, помогают с реквизитом, с организацией поездок и выступлений наших народных умельцев и мастеров искусств.