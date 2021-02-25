Коронавирус в Перми, последние новости на 26 февраля 2021 года: в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ остаются 74 пациента

Общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 46 250 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

На утро 26 февраля общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 46 250 человек. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 212 новых случая заражения COVID-19: 38 человек проходят лечение в больницах, 174 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Всего в больницах края сейчас проходят лечение 998 человек, 74 из них – в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ.

- Ежесуточный прирост больных составил 0,5%, коэффициент распространения болезни составляет 0,93, - сообщили в краевом оперштабе.

Из 212 новых инфицированных 87 мужчин, 125 – женщин и 16 детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 27 человек, от 30 до 49 лет – 62 человека, 69 в возрасте 50-64 и 38 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

Новые заболевшие проживают в 21 территории региона. Больше всего коронавирусных больных выявлено в Перми – 114 человек. На втором месте – Соликамский городской округ, где коронавирус подтвердился у 21 пациента. Третье место заняли Березники с 19 заболевшими.

В Лысьвенском городском округе инфекция подтвердилась у 11 человек, в Чайковском – у девяти, в Кунгуре – у восьми, в Пермском муниципальном районе – у семи. По пять случаев заболевания зафиксировано в Добрянском городском округе и Кунгурском муниципальном районе. Еще два жителя с коронавирусной инфекцией обнаружено в Чусовском городском округе.

По одному заболевшему зафиксировано в одиннадцати территориях Пермского края. Это ЗАТО Звездный, Кудымкар, Большесосновский муниципальный район, Бардымский, Березовский, Куединский и Частинский муниципальные округа, а также Гремячинский, Красновишерский, Нытвенский и Чердынский городские округа.

Случаи заражения есть во всех территориях Прикамья.