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Общество

За год население Пермского края уменьшилось на 14,5 тысяч человек

Главной причиной естественной убыли населения стал COVID-19, а еще - болезни сердца, онкология, отравления и самоубийства
Алена ОВЧИННИКОВА
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