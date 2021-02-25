За год население Пермского края уменьшилось на 14,5 тысяч человек

Пермьстат опубликовал демографическую статистику за 2020 год. Цифры, увы, не радуют. Население Пермского края в прошлом году уменьшилось на 14 594 человека. Причины две: пермяки стали чаще умирать, а женщины меньше рожать.В 2020 году в крае умерло 40 123 человека. По сравнению с 2019-м годом смертей стало больше на 5 683. А младенцев родилось 25 529. Это на 1 194 ребенка меньше, чем в предыдущем, 2019-м году.Главную причину, повлиявшую на естественную убыль населения, эксперты видят в пандемии коронавируса. Многие семьи, даже если и планировали заводить детей, то отказались от этого, отложив беременность до более спокойных времен. И большое количество смертей тоже так или иначе связано с COVID-19.- Коронавирус от 80 до 100% случаев стал причиной избыточной смертности среди жителей Прикамья, - считает внештатный советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев. – Других обстоятельств, которые могли бы значительно повлиять на большое количество умерших в прошлом году в Пермском крае не было. И причиной этого стала либо сама инфекция, либо невозможность получить необходимую медпомощь из-за ограничительных мероприятий. И лишние 5,5 тысяч умерших – это серьезная цифра. Каждый из них мог бы еще несколько лет прожить и сделать много хорошего на благо других людей и всего Пермского края. Хотя если судить по стране в целом, то ситуация в Пермском крае – одна из наименее худших. Поведение пермяков, которые в большинстве своем выдержали длительные ограничения, помогли сохранить не одну тысячу жизней.Что касается главных причин смертности населения Пермского края - это болезни системы кровообращения (50,1%) и новообразования (13,3%). Затем идут несчастные случаи, травмы и отравления (7,2%).Среди внешних причин значительная доля смертей пришлась на суициды (23,6%), транспортные травмы (9,3%), убийства (9,1%), падения (7,7%), несчастные случаи, вызванные действием дыма и огня (6,6%), и случайные отравления алкоголем (5,8%).А еще пермяки стали реже регистрировать браки (их стало меньше на 22,4%) и разводиться (меньше на 5,7%).