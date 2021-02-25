Счастье в горах: путевые заметки

ГЛЦ «Губаха»

После музея нашу команду встретила лучезарная Евгения Ушакова - менеджер по туризму "Визит-центра" городского округа Губаха. Евгения рассказала нашей команде все о зимних и летних туристических маршрутах по Губахе и автобусных турах по Пермскому краю.

Фото: ГЛЦ «Губаха»

Из интересных форматов экскурсии мы выделили для себя катание на зимнем банане вдоль живописных скал Рудянского споя и путешествие на снегоходе по окрестностям Губахи, от Ладейного лога до Карстовой воронки.

Фото: ГЛЦ «Губаха»

Собственно, первым мы и собирались заняться по прибытию в ГЛЦ "Губаха", но перед этим Евгения немного погуляла с нами по центральным улицам города, показав местные достопримечательности, среди которых оказался 3D-носорог, запечетленный на здании.

Фото: Ирина Молокитина

Согласно находкам в пещере Дворцовый Грот некогда именно эти млекопитающие - шерстистые носороги - обитали на территории современной Губахи. #УЗПМ #Ростелекомпермь #наWink #ЭкспедицияКП #CнежныйПермскийКрай #СЧАСТЬЕВГОРАХ #gubahasport