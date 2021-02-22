Счастье в горах: путевые заметки

Фото: Ирина Молоктина

К обеду воскресенья команда автопробега добралась и до центра Губахи. Когда-то здесь добывали железную руду и каменный уголь, сейчас же эта местность славится горнолыжным центром и фестивалем "Тайны горы Крестовой".

Однако историю свою жители города чтят. В этом можно убедиться зайдя, в местный краеведческий музей. Композиции Музея КУБа подробно рассказывают гостям Губахи о шахтах, угле и горняках.

Фото: Ирина Молоктина

Особенно блогерам нашего автопробега приглянулась экспозиция "День шахтера". Она создавалась для того, чтобы запечатлеть и музеефицировать личные истории бывших шахтеров и их семей, а также сохранить воспоминания жителей городов Кизеловского угольного бассейна.

Фото: Олег Новак

Главный экспонат этой экспозиции - стена воспоминаний жителей городов Кизеловского угольного бассейна. Тут все - семейные истории, записки из жизни, шахтерские заметки, афиши театральных спектаклей.

Фото: Ирина Молоктина

Оценила команда автопробега и стены музея. Они расписаны угольным карандашом.

Фото: Ирина Молоктина

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