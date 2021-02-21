Счастье в горах: путевые заметки

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Экспедиция «Комсомольской правды» в Губаху стартовала утром 21 февраля из Перми. И несмотря на то, что погода шептала голосом Бродского блогерам на ушко только: не выходи из комнаты, не совершай ошибку; все приехали на точку сбора к 8 утра и были таковы.

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Первой точкой намеченного маршрута стала деревня Заимка Лысьвенского района. Население - 415 человек. Зачем сюда пожаловали? Здесь расположилась одна из точек УЦН Пермского филиала компании «Ростелеком». Такие точки доступа в Интернет устанавливаются в малых населенных пунктах края и позволяют подключиться к Сети бесплатно и быстро.

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Промышленный блогер Игорь Ягубков по дороге, кстати, рассказал команде автопробега об ещё одном своём путешествии и личном тест-драйве точки УЦН Ростелекома на Алтае, когда проект цифровизации в России только-только был одобрен. А когда все прибыли на место, команда автопробега с "Комсомольской правдой" воспользовалась точкой как и полагается блогерам и журналистам, - мы почитали последние новости региона, успели опубликовать в сторис свои селфи, провели стрим из деревушки и скачали себе на телефон приложение Wink.

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Цель была проста - зарегистрироваться #наWink, чтобы скачать фильм "Географ глобус пропил", именно его ребята запланировали к просмотру в дороге обратно домой из Губахи. Кстати, сервис онлайн-кинотеатра от Ростелеком очень простой. Скачиваешь его в телефон через App Stor или Google Play, проходишь быструю регистрацию и получаешь бесплатный доступ ко всей фильмотеке. А посмотреть фильм можно и без доступа в Сеть, просто скачайте себе его на телефон, планшет или ноутбук заранее, а смотрите, где вам удобно - в машине, самолете или в компании друзей.

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