"Кольцо преподнес прямо на сцене". Екатерина Шпица вышла замуж

Фото из Instagram @katerinashpitsa

Актриса из Перми Екатерина Шпица, снявшаяся в фильмах «Поддубный»¸ «Экипаж», «Метро», сериале «Полярники», вышла замуж. Она опубликовала на своей странице в Инстаграм совместную фотографию с мужем - Русланом Пановым. Молодожены сидят в автомобиле и демонстрируют руки с обручальными кольцами.

Фото из Instagram @katerinashpitsa

Руслан - генеральный директор сети фитнес-клубов и персональный тренер Екатерины. О том, что он сделал актрисе предложение, стало известно еще осенью 2018 года. Это произошло после премьеры спектакля «Ромео и Джульетта» на сцене «Булгаковского дома», где Екатерина сыграла главную роль. Руслан преподнес кольцо прямо на сцене. Но официально оформлять свой брак пара не спешила.

Напомним, актриса родилась в Перми в 1985 году. У Екатерины есть сын от предыдущего брака. Герману 9 лет.