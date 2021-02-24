Владимир Путин запретил высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта

Регионам разрешается самостоятельно вводить контролирующие механизмы Фото: Василий Вахрин

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет без билета. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Изменения будут внесены в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Действовавшие до сих пор положения допускали высадку пассажиров младше 16 лет, если они не оплатили проезд и при этом их никто не сопровождал. Также новые поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь регионам разрешается самостоятельно вводить контролирующие механизмы.

Уполномоченная по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова сообщила, что это был долгожданный законопроект.

- Несомненно, я очень рада, что президент подписал этот законопроект. Но сам по себе он работать не будет, сейчас его нужно проработать на местном уровне, - говорит Светлана Денисова. - Причем необходимо защитить права как детей, так и самих кондукторов, перевозчиков и контролеров. Родители и сами дети должны понимать, что новый закон - это не бесплатный проезд. Я ни в коем случае не поддерживаю кондукторов, которые выгоняют ребенка за неоплаченный проезд, естественно, я против таких мер. Но если рассуждать на перспективу, то нам нужно и не допустить роста безбилетного проезда, и понимать, что в таких случаях должен делать сам кондуктор. Знаю, что в ряде регионов в подобных ситуациях детей довозят до конечной. Дальше вызывают либо его родителей, либо полицейских и выясняют, почему ребенок не смог оплатить проезд. Если это вина родителей, их привлекают к административной ответственности. Нам предстоит большая работа. Это все нужно широко обсуждать с перевозчиками, с контролерами и с самими родителями.

Случаи, когда в Пермском крае детей высаживали за безбилетный проезд, встречаются довольно часто. Многие пермяки помнят историю, когда 10-летнего мальчика выгнали за то, что он не смог оплатить проезд, и ребенок был вынужден добираться до дома пять километров под дождем или историю с 9-летней девочкой, у которой не сработала транспортная карта, и всю дорогу до дома девочка шла и плакала.

К счастью, долгожданный законопроект уже принят, осталось только подождать, когда он будет проработан и принят на местном уровне.