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Общество

«Выбросила игрушки, купленные на Занзибаре». Двухлетнюю девочку из Перми, которую укусила муха цеце, выписали из больницы

Месяц ребенок будет находиться на карантине
Алена ОВЧИННИКОВА
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Сначала диагноз Евы подтвердили специалисты по тропическим заболеваниям, но потом сняли его. Фото: предоставлено родственниками Натальи.

Сначала диагноз Евы подтвердили специалисты по тропическим заболеваниям, но потом сняли его. Фото: предоставлено родственниками Натальи.

Нашумевшая история с укушенной на Занзибаре девочкой из Перми, похоже, заканчивается хэппи-эндом.

- На днях Ева с мамой вернулись домой, - рассказал «Комсомолке» дядя девочки Евгений. – Московские врачи так и не нашли у нее «сонной болезни». Сейчас племяннице уже лучше, и что с ней было, мы так понять и не можем. Специалисты трех лабораторий сначала находили трипаносомы, а потом их загадочным образом не стало. Когда диагноз не подтвердился и это нам сказали специалисты по тропическим заболеваниям, мы честно сказать, выдохнули с облегчением.

Несмотря на то, что семья хотела встретиться после возвращения Евы и Натальи домой, отпраздновать день рождения девочки и подарить ей приготовленные подарки, увидеться им можно будет не скоро.

Примерно месяц малышка должна будет находиться на карантине и ни с кем не контактировать. Это важно, потому что из-за длительного лечения в больницах и приема антибиотиков ее иммунитет снизился и может плохо отреагировать на любую инфекцию.

Поэтому сейчас и Ева, и ее мама практически не выходят из дома, чтобы поберечься.

- Перед возвращением из Москвы к ним в квартиру приходил наш брат и забрал все игрушки, которые сестра с племянницей привезли с Занзибара, - рассказывает Евгений. – Думаю, что из-за плохой энергии, которая могла влиять на ребенка и поэтому от них решили избавиться.

Прогремевшая на всю Россию история началась, напомним, через месяц после поездки пермячки с двухлетней дочкой на Занзибар. В новогодние каникулы у девочки поднялась температура. Сначала мама подумала, что режутся зубы, но потом вспомнила, как после поездки в деревню на Занзибаре дочку укусило насекомое и поняла, что нужно исключать инфекцию, которую может передавать муха цеце. Особо тревожило, что девочка стала отказываться от еды и питья и начала спать по 20 часов в сутки.

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