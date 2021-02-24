У пермяков - новое развлечение: фотографируют столбики термометров, которые уходят далеко вниз и выкладывают в сеть с вопросом: «У кого больше?» А еще утро родителей школьников в последние недели начинаются не с кофе, а с просмотра погоды.- Каждое утро открываешь глаза, включаешь телефон в ожидании очередных невероятных цифр, - говорит мама первоклашки Мария Ситникова. - Когда показывает -32, идти в школу пешком – не вариант. А заведется ли машина – вопрос.Таких аномальных морозов, которые держатся в Прикамье уже несколько недель, не было давно. И синоптики подтверждают - чуть ли не каждый день один рекорд сметает другой.Мелких аварий стало большеДороги в Перми похожи на зеркало. Вовремя неубранный снег этому сильно помог – можно кататься на коньках. О дворах и говорить нечего. Водители двигаются с черепашьей скоростью, чтобы машину не занесло на припаркованные автомобили.- Аварий на дорогах стало больше, - подтверждают в ГИБДД по городу Перми. - Если в первый месяц зимы зарегистрировано 1262 ДТП, то в феврале уже 1454 - это на 192 аварии больше.Также в ГИБДД отмечают, что с начала периода сильных холодов стало больше аварий с участием пешеходов.Не выдерживают аномальных холодов даже светофоры, на ряде перекрестков в Перми они выключились, внеся полную неразбериху на дороге.Трубы рвет каждый деньЕжедневно в домах Перми и на уличных магистралях происходят коммунальные аварии. Из-за морозов рвутся трубы, топит квартиры, жители остаются то без воды, то без отопления.Аномальные морозы в Перми внесли коррективы в образовательный процесс двух школ. 24 февраля возле школы № 93 промерзла труба с холодной водой и детям пришлось остаться дома. Занятия проводились через ZOOM. Аварийная бригада провела ремонт, по информации департамента образования администрации Перми, завтра они приступят к очному обучению. Аналогичная ситуация произошла и в школе №77.В зоопарке животных переселяют в теплые вольерыЖивотным в Пермском зоопарке тоже не сладко. Винторогие козлы или альпака не привыкли к таким холодам, их пересадили в теплые конюшни. Другим животным сделали подстилки из соломы.- Птицам мы поставили дополнительные лампы, холодно, конечно, но мы сделали все, чтобы никто не замерзал, - рассказали «КП» специалисты зоопарка.Пожаров стало большеИз-за сильных морозов в Прикамье стало больше пожаров, отмечают в МЧС. Пермяки включают дополнительные обогревательные приборы, нагружают проводку, в результате случаются возгорания.Самую горячую пиццу приносят уже холоднуюНе позавидуешь в такой мороз тем, кто работает на улице. Доставщики еды несут заказы в любую погоду. В -30 даже самая горячая пицца в термосумке все равно уже приходит холодной.Что же говорят синоптики?Главный вопрос всех жителей региона: «Когда же это закончится?». До конца зимы осталось всего 4 дня, но надеяться на скорый приход весны пермякам не приходится. Завтра, 25 января, в регионе будет все также морозно: под -30 градусов, а к пятнице погода начнет меняться. К выходным столбики термометров немного поднимутся, в Перми потеплеет до -11…-16 градусов. Начало марта будет холодным и малоснежным.КСТАТИНапомним, что родители вправе не отправлять ребенка в школу при сильных морозах:- при температуре от -25 до -28°C - ученики 1-4 классов;- при температуре от -28 до -30°C - с первого по девятый классы;- при температуре ниже -30… -32°C - все классы, с 1 по 11-й.ВАЖНО!Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание пешеходов на строгое соблюдение дорожных правил. Прежде, чем переходить проезжую часть по пешеходному переходу, следует убедиться, что водители вас видят и пропускают.Не стоит забывать о соблюдении мер безопасности на дороге и автомобилистам. Необходимо соблюдать оптимальный скоростной режим, соответствующий погодным изменениям и дорожным условиям, особенно при проезде пешеходных переходов, чтобы быть готовым к полной остановке - пропустить пешеходов, начинающих или завершающих переход.