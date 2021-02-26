Повышая требования к выполнению работ: Как контроль качества помог «Волге»

Недавно в ФКУ Упрдор «Прикамье» подвели итоги 2020 год

Дороги Удмуртской Республики находятся в ведении ФКУ Упрдор «Прикамье». Это: М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городам Ижевск и Пермь км 28+916 – км 164+035, км 192+200 – км 337+201 (М-7 «Волга» подъезд к городам Ижевск и Пермь); и М-7 «Волга» обход г. Ижевск км 0+000 - км 39+400 (М-7 «Волга» обход г. Ижевск). Крупнейшим предприятием дорожной отрасли Удмуртской Республики является АО «Удмуртавтодор», которое в прошлом году было объединено в единый государственный дорожный холдинг с АО «ДП «Ижевское». Генеральный директор АО «Удмуртавтодор» Александр Бреев рассказал, как под началом ФКУ Упрдор «Прикамье» меняются дороги региона.

Доля в портфеле

Напомним, что уже как полтора года в ФКУ Упрдор «Прикамье» новый руководитель: с июля 2019-го им управляет Виталий Голиков. По словам Александра Бреева, с тех пор требования к работам значительно повысились. Яркий пример – удмуртский участок федеральной автодороги М-7 «Волга» (сейчас он находится под управлением ФКУ Упрдор «Прикамье»). В прошлом году специалисты АО «Удмуртавтодор» трудились здесь сразу на двух объектах. И уровень контроля качества со стороны ФКУ Упрдор «Прикамье», как заметил Александр Бреев, был максимально высоким.

Однако дорожники справились со своей работой качественно и в срок.

Генеральный директор АО «Удмуртавтодор» Александр Бреев

– Первый участок – длиной 7,5 километра – находится в районе поселка Игра. Там были заменены участки пучинистых грунтов, некоторые участки оказались расширены, – говорит Александр Бреев. – Второй участок М-7 «Волга» отремонтирован капитально. Тут выполнено выравнивание просевших участков с помощью слоя черного щебня, уложены три слоя асфальтобетонной смеси, на ряде участков проведено уширение – созданы переходно-скоростные полосы. Общая протяженность капитально отремонтированного участка – 4,2 километра.

И еще один объект – 6-километровый участок трассы М-7 «Волга», который начинается от крутого поворота на 212 километре трассы, через всю Якшур-Бодью и до поворота на Шаркан. Здесь специалисты АО «ДП «Ижевское» произвели демонтаж изношенных слоев дорожной одежды с последующим обустройством дорожного покрытия в двухслойном исполнении. Обочины дороги были расширены до 2,5 метра.

– В общем портфеле работ 2020 года объем ремонтно-строительных работ на федеральном участке М-7 «Волга» составил порядка 10%, – делится цифрами генеральный директор АО «Удмуртавтодор».

Александр Бреев добавляет: работать вместе с ФКУ Упрдор «Прикамье» – «большая честь и ответственность». В компании рассчитывают на дальнейшее сотрудничество.

Главная цель

Отметим, что в то же время предприятие ведет ремонт 11-километрового участка автодороги М-7 «Волга» в Игринском районе: работы тут предусмотрены масштабные.

– Участок трассы М-7 «Волга», начиная от населенного пункта Чимошур, и далее 11 километров в сторону Перми, будет полностью обновлен с применением современных технологий. Двойное армирование геосинтетикой – тканевым материалом и георешеткой, плюс использование технологии холодного ресайклинга... В конечном итоге дорога станет прямее, повороты безопаснее, а путь короче на 26 метров, – отмечает Александр Бреев.

Второй переходящий объект – участок реконструкции автомобильной дороги «Костино-Камбарка» (протяженность – 6 километров). Проектом работ предусмотрено доведение трассы до второй технической категории. Основной объем работ приходится на этот год.

По словам нашего собеседника, качественно выполнять поставленные задачи помогают не только первоклассные специалисты, которые работают в холдинге, но и современный парк техники. В 2019 году было приобретено 55 единиц, в 2020 – еще 133 единицы. При этом компания купила два новых асфальтобетонных завода южнокорейской компании SPECO. Столь масштабное обновление техники было в 2013 году.

– Применение современной техники – одно из главных требований ФКУ Упрдор «Прикамье». Цель одна – повышение качества и оперативности проведения дорожно-строительных работ и работ по содержанию, – подчеркивает Александр Бреев.

В непростых ситцациях

При этом в прошлом году АО «Удмуртавтодор» решил исторически важную задачу – предприятие заасфальтировало последний гравийный участок трассы Сарапул-Воткинск протяженностью 3,7 километра.

Были в 2020 году и другие важные объекты. Так, приведение в порядок автодороги Орловский – граница Кировской области находилось на личном контроле главы Республики Александра Бречалова. Еще четыре года назад эта дорога длиной 22 километра находилась в ужасном техническом состоянии.

– Работы начались в 2017 году. Нам пришлось полностью менять весь дорожный конструктив, заново строить водопропускную систему, поднимать основание дороги, – объясняет Александр Бреев. – В 2020 году была окончена реконструкция последнего гравийного участка протяженностью 7,4 километра. Теперь объект полностью завершен, и Республика получила еще одну транспортную артерию в асфальтобетонном исполнении.

Не менее сложный объект в 2020 году достался руководителю АО «ДП «Ижевское» Павлу Бушуеву. Речь идет про дорогу Кез-Кулига-Карсовай на севере Республики (Кезский район). Лесистая, не продуваемая местность, сложные грунты и близость грунтовых вод – все это доставило дорожникам массу неприятностей. Пришлось завозить массу грунта, поднимать полотно дороги, делать дренаж, отводить бьющие из-под полотна родники и укреплять грунты вяжущими материалами.

Руководитель АО «ДП «Ижевское» Павел Бушуев

– 8,5 километра дороги дались очень непросто, – резюмирует генеральный директор АО «Удмуртавтодор».

На заметку

Недавно в ФКУ Упрдор «Прикамье» подвели итоги 2020 года. В общей сложности за прошлый год на подведомственных Управлению территориях были приведены в нормативное состояние 335 километров дорог, из них 74 километров – отремонтировано капитально, на 159 километрах выполнены работы по ремонту, а еще на 102 километрах работы по устройству защитных слоев и слоев износа.

При этом основной объем ремонтных работ пришелся на трассу М -7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. Там отремонтировано несколько участков, их общая протяженность – 87 километров.

Конкретно

Дорожный холдинг АО «Удмуртавтодор» и АО «ДП «Ижевское» обслуживает в том числе 325,3 километра участка федеральной трассы М-7 «Волга».

Кстати

По итогам прошлого года вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил работу Удмуртии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) и вручил главе республики диплом «за достижение наилучших показателей нацпроекта». В 2020 году дорожники АО «Удмуртавтодор» и АО «ДП «Ижевское» по программе БКАД проводили работы на 31 участке автомобильных дорог общей протяженностью 72,2 километра.