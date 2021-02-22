«Голубые глаза, русые волосы». В Пермском крае пропал 11-летний мальчик

Волонтеры объявили срочный сбор на его поиски. Фото: Александровск | VALEKSE.RU/ВКонтакте

В Александровске пропал 11-летний Александр Вшивков. Волонтеры объявили срочны сбор на его поиски.

Мальчик пропал в воскресенье, 21 февраля. В 20.35 он вышел из дома и до сегодняшнего дня не вернулся. Где были родители, с кем и куда ушел мальчик, не сообщается.

Волонтеры объявили сбор на поиски пропавшего. Всех, кто хочет принять участие в поисках, просят прийти к 14:00 к отделению полиции по улице 3 Интернационала, 6. На поиски волонтеры советуют одеваться по погоде, взять светоотражающий жилет, фонари, полностью заряженный телефон, пауэр банк.

Координатор поиска Екатерина: 8-963-877-97-68.

Приметы пропавшего

На вид 10-11 лет, рост около 140-150 сантиметров, среднего телосложения, короткие русые волосы, голубые глаза. Был одет в зимнюю куртку серо-зеленого цвета, черные ботинки, черные штаны, серую шапку-ушанку.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что полицейские также участвуют в поисках пропавшего ребенка.