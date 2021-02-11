Погода в Пермском крае с 22 по 28 февраля 2021 года: суровые морозы и долгожданное потепление

Пик похолодания придется на период с 22 по 24 февраля Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Руководитель пермского гидрометеоцентра Павел Смирнов рассказал о погоде в Пермском крае в период с 22 по 28 февраля. По словам синоптика, на территории Пермского края продолжает господствовать холодный фронт. Ночные и дневные температуры в разы ниже месячных значений февраля. По предварительным прогнозам, первая неделя будет достаточно холодной, но уже в четверг к нам вернется долгожданное потепление.

- Пик похолодания придется на период с 22 по 24 февраля, - объясняет Смирнов. - Температура воздуха опуститься до - 32...35 градусов. Причем похолодает по всей территории края. А в среду, 23 февраля, будет очень холодного, так как кроме низкой температуры, будет дуть неприятный и весьма ощутимый северный ветер.

Во второй половине недели морозы ослабнут. В ночь на четверг температура воздуха еще будет ниже -30 градусов по всей территории края, а днем будет уже около - 17...-22 градусов.

- И уже в ночь на пятницу к нам начнет поступать теплый воздух, - прогнозирует Смирнов. Днем температура воздуха будет выше - 15 градусов. Однако теплый фронт принесет с собой снегопады. Ближе к выходным потепление продолжится, и мы сможем увидеть более привычную для конца февраля температуру в диапазоне -5...-10 градусов.