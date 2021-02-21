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Спорт

Евробаcкет-2022 в Перми: Самые яркие моменты матча Россия - Эстония

Пермский паркет вновь принес победу нашей сборной
Борис МеркушевБорис Меркушев
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Сборная России обыграла баскетболистов из Эстонии со счетом 75:52. Фото: FIBA

Сборная России обыграла баскетболистов из Эстонии со счетом 75:52. Фото: FIBA

Сегодня в Перми в Универсальном дворце спорта "Молот" состоялся второй и последний матч сборной России в рамках отборочного тура чемпионата Евробаскет-2022. Напомним, накануне наша команда встречалась со сборной Северной-Македонии, где одержала уверенную победу и обеспечила себе выход на чемпионат.

В целом сегодня наши спортсмены смотрелись также уверено, как и в матче с Македонией, не считая отдельных отрезков матча. Сборная Эстонии тоже выглядела неплохо, но колоссальная поддержка трибун и мастерство наших спортсменов сделали свое дело. В результате наша сборная побеждает со счетом и продолжает серию беспроигрышных игр на пермском паркете. Представляем вашему вниманию самые яркие моменты сегодняшнего матча.

Фото: FIBA

Фото: FIBA

Фото: FIBA

Фото: FIBA

Фото: FIBA

Фото: FIBA

Фото: FIBA

Фото: FIBA

Фото: FIBA

Фото: FIBA

Фото: FIBA

Фото: FIBA

Фото: FIBA

Фото: FIBA

Фото: FIBA

Фото: FIBA

Фото: FIBA

Фото: FIBA

Фото: FIBA

Фото: FIBA

Фото: FIBA

Фото: FIBA

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