Пермь - неприступная крепость: Сборная России по баскетболу в УДС «Молот» обыграла Эстонию

Наша сборная отправляется на Евробаскет-2022. Фото: FIBA

В воскресный вечер Сборная России по баскетболу провела последний для себя матч в рамках отбора на Евробаскет-2022. Со счётом 75:52 команда нашей страны взяла верх над сборной Эстонии.

Уйти в отрыв с первых минут у россиян не получилось. Образцовые трехочковые Станислава Ильницкого, Андрея Воронцевича, Михаила Кулагина и Евгения Бабурина выводили Россию вперед. Однако острые атаки мотивированных эстонцев не давали нашей сборной сильно оторваться по ходу старта встречи — 17:15.

Матч был невероятно важен для Эстонии в турнирном плане. Северная Македония — единственный соперник сборной Эстонии за попадание в финальную часть Евробаскета, тремя часами ранее одержала волевую победу над сборной Италии (87:78). Поэтому у балканцев есть шансы на выход из группы. Но только при условии поражения Эстонии от России.

Фото: FIBA

Но и нашей сборной не хотелось ударить в грязь лицом перед заполнившимся в это воскресенье «Молотом». Поэтому вторая четверть также началась с борьбы. Множество отборов, потерь, стыков.

Какое-то время Россия даже стала уступать в счете. Но ситуацию исправили четыре очка в одной атаке от Артема Комолова и элегантная «трёшка» Евгения Бабурина — 33:27 после первой половины матча.

А вот третью четверть россияне начали мощно. Пять очков от капитана команды — Андрея Воронцевича, серия удачных действий в атаке и Россия отрывается от команды из Прибалтики на 11 очков. Но позже хозяева расслабились и их преимущество вновь стало шатким.

Фото: FIBA

Однако концовка этой непростой четверти все равно выдалась в пользу россиян: мощные трехочковые Михаила Кулагина и Артема Астапковича и Россия вновь в статусе лидера: 53:45.

А в четвертой четверти россияне без особых проблем довели дело до конца. 75:52 на табло, дебютный трехочковый от 18-летнего дебютанта сборной Павла Савкова и эффектное завершение удачной отборочной кампании. В ней Россия одержала четыре победы, потерпела два поражения и набрала 10 очков группы «B». Команда Сергея Базаревича дважды обыграла Эстонию (84:56 и 75:52) и Северную Македонию (77:67 и 94:77), но уступила Италии — 64:83 и 66:70 и заняла второе место квартета.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин. Он набрал 14 очков. 13 очков у капитана команды — Андрея Воронцевича. 12 очков у атакующего защитника красноярского «Енисея» Михаила Кулагина.

Отметим, в заявке на игру отсутствовали самые результативные игроки сборной России в матче с Северной Македонией — Джоэл Боломбой и Семён Антонов. Согласно договорённости сборной России с ЦСКА, они вернулись в расположение московского клуба после решения сборной России задачи выхода на Евробаскет в прошлом матче.

Фото: FIBA

Пермская сила

Как и игре с Северной Македонией, на привычном паркете УДС «Молот» появился центровой «Пармы» Владимир Ивлев. За 27 минут в игре он набрал восемь очков, совершил 10 подборов и отдал три передачи.

Второго игрока «Пармы» в расположении сборной России — защитника Максима Григорьева, увы, не было даже в заявке на встречу.

Отметим и других представителей «Пармы». В минувшие выходные польский защитник пермяков Марцель Понитка оформил со своей национальной сборной выход на финальный турнир Евробаскета. Польша проиграла Испании, но всё равно вышла из группы благодаря победе сборной Израиля над четвёртой командой группы — сборной Румынии.

А форвард «Пармы» и сборной Латвии Марекс Мейерис все еще продолжает борьбу за попадание на европейский турнир. Его команда проиграла Болгарии, но латвийцы все равно могут пройти дальше, если обыграют в решающем матче Грецию.

Фото: FIBA

Не подвел и «шестой» пермский игрок. Перед стартом матча болельщики растянули огромный российский триколор, который полностью покрыл сектора D и Е пермского УДС. А на протяжении всей игры без остановки гнали вперед главную мужскую баскетбольную команду страны.

Что будет дальше?

Отбор на Евробаскет-2022 в группе «B» почти достиг своего завершения. Перми осталось принять одну игру, которой суждено стать решающей. Завтра в УДС «Молот» встретятся сборные Эстонии и Северной Македонии (0+). Именно они между собой и решат, кто пройдtт на финальный турнир, а кто будет смотреть турнир по телевизору.