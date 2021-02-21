Евробаскет-2022 в Перми: прямая онлайн-трансляция матча Россия-Эстония

Это вторая и последняя игра нашей сборной в рамках отборочной серии чемпионата Фото: Борис Меркушев

Сегодня в Перми в Универсальном дворце спорта "Молот" состоялся второй и последний матч сборной России в рамках отборочного тура чемпионата Евробаскет-2022. Напомним, накануне наша команда встречалась со сборной Северной-Македонии, где одержала уверенную победу и обеспечила себе выход на чемпионат.

В целом сегодня наши спортсмены смотрелись также уверено, как и в матче с Македонией, не считая отдельных отрезков матча. Сборная Эстонии тоже выглядела неплохо, но колоссальная поддержка трибун и мастерство наших спортсменов сделали свое дело. В результате наша сборная побеждает со счетом и продолжает серию беспроигрышных игр на пермском паркете.