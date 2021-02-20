2020 год – год, который разделил нашу жизнь на «до» и «после». Пандемия коронавируса ударила по многим областям жизни людей, и Сбер не мог остаться в стороне. Сотрудники думали о том, как помочь клиентам и всем жителям пережить это непростое время: офисы не прекращали работать, оперативно внедрялись новые технологичные решения, разрабатывались специальные программы поддержки клиентов, закупались средства индивидуальной защиты для волонтеров, которые оказывали помощь пожилым и маломобильным гражданам.Сбер активно помогал системе здравоохранения - современные цифровые решения, сервисы телемедицины от СберЗдоровья помогали медикам справиться с нагрузкой в период сложной эпидемиологической обстановки. И, конечно, Сбер особое внимание уделял профилактической работе по предотвращению заболевания коронавирусной инфекцией – были приобретены индивидуальные меры защиты персонала, на регулярной основе проводился мониторинг здоровья, стартовала программа вакцинации.Но очевидно, что главными героями 2020 стали врачи, люди – «ангелы в белых халатах». И накануне Дня защитника Отечества, который уже давно стал праздником не только для военнослужащих, но и тех мужчин, которые своим трудом ежедневно спасают жизни, возвращая людям главное, что у них есть – здоровье, хочется отметить именно их. Их обмундирование – белые халаты, их оружие - современные препараты и профессионализм. И в свете последних событий они - настоящие защитники от коварного врага.В канун 23 февраля Сбер и ИА «В городе N» поздравляют врачей, работающих в «красной зоне», рассказывают их истории и мечты о возможных подарках.Сергей Ходырев, 41 год, г. Пермь, Пермский крайСергей Ходырев трудится в Городской клинической больнице имени Тверье М.А. врачом-ортопедом в отделении ортопедии. Желание связать жизнь с медициной у него появилось в юности. В школе ему нравилась биология, а потом анатомия. В итоге Сергей поступил в медицинское училище, другие варианты даже не рассматривал.«Конечно, этот интерес поддерживали мои родители. После окончания училища я решил продолжить углубленное обучение этой профессии в стенах Пермской Государственной Медицинской Академии на лечебном факультете», - сообщил Сергей Владимирович.Во время пандемии главными трудностями для него стали отказ от любимой профессии и разлука с семьей – красавицей-женой Анастасией, сыновьями Артемием и Арсением и дочерьми Аленой и Алесей.«Самым сложным в пандемию стало то, что мне пришлось отказаться от своей любимой специальности и пациентов, которые ждали моей помощи годами. Тяжелые условия труда и аномальная жара, при которой в спецсредствах было очень тяжело работать. А еще было очень сложно сутками не видеть свою семью», - вспоминает Сергей Ходырев.В свободное время Сергей Владимирович регулярно посещает спортзал, читает научную литературу, летом ходит на рыбалку, но больше всего внимания уделяет семье. А вот насчет подарка ко Дню защитника Отечества он еще не задумывался.«Текущая загрузка не дает ни секунды, чтобы поразмышлять на тему подарка к 23 февраля», - констатировал Ходырев.Анатолий Желтов, 26 лет, г. Саранск, Республика МордовияАнатолий Александрович работает участковым терапевт ГБУЗ РМ «Поликлиника №2» Саранска. С будущей профессией он также определился еще в детстве, так как его мама работала врачом, и Анатолий решил пойти по её стопам. Если бы он не связал жизнь с медициной, то своре всего, стал бы полицейским. В профессию Анатолий пришел недавно и почти сразу столкнулся с серьезным испытанием – пандемией.«Каждый пациент особенный - у каждого своя история, своя боль. Сегодня участковый терапевт – это первый рубеж борьбы с коронавирусной инфекцией. Наша задача - как можно раньше выявить симптомы COVID-19 и назначить эффективное лечение. Пациенты по-разному реагируют на диагноз. Кто-то спокойно принимает эту информацию. А некоторые до получения положительных тестов отказываются верить, что болеют. Но потом эти люди говорят «спасибо» за то, что я помог им вовремя распознать опасную болезнь.От того, насколько быстро будет начато лечение, часто зависит жизнь человека. А ценнее жизни ничего быть не может. Именно за возможность приносить реальную пользу людям я и люблю свою работу. В период пика заболеваемости коронавирусом я работал в приемном покое ковидного госпиталя. Дежурил по ночам. Тяжелее всего было привыкнуть к душным защитным костюмам, в которых мы находились по 8 часов. Работа в «красной зоне» - это колоссальная моральная нагрузка. Для меня – молодого специалиста, это стало серьезной, суровой профессиональной школой»,- поделился Анатолий Желтов.Своей семьи у Анатолия пока нет. Свободное время он посвящает любимому увлечению – футболу. Что касается подарка на 23 февраля, то наш герой мечтает о новом мобильном телефоне.Павел Тверитнев, г. Ижевск, Удмуртская республикаПавел Михайлович занимает должность заведующего отделением РКБ № 1, он главный специалист Минздрава УР по анестезиологии и реаниматологии. С детства он любил читать, и особый интерес у него вызвали книги о врачах, хотя, по его признанию, тяги к медицине в юные годы он не испытывал. При этом Павел Тверитнев ответил, что и среди русских писателей есть профессиональные врачи - Чехов, Вересаев, Булгаков.«Мне всегда нравилось работать руками. Когда я проходил практику на металлургическом заводе, самым захватывающим было наблюдать, как из неказистого куска металла получается готовая технически совершенная деталь. И появлялось чувство гордости – «Это я сделал, это я смог». Плюс особое заводское братство – быть допущенным в этот круг, общаться на равных с заслуженными работягами! Меня, молодого, зеленого, это очень воодушевляло. Грешным делом, даже думал – бросить мединститут и пойти работать токарем в свое удовольствие», - смеется Павел Михайлович. Тем не менее, институт Павел Тверитнев не бросил, о чем ни разу не пожалел, хотя поводы были. Во время пандемии наш герой оказался на передовой борьбы с COVID-19.«Поначалу больше всего пугала неизвестность. Когда пандемия еще только начиналась, мы следили за ситуацией в Китае, в Италии. Информационный фон был очень тревожный. Ожидание всегда страшнее, чем сама болезнь. Когда инфекция пришла в Россию, я оказался на передовой в ковид-центре Завьяловской больницы. Но у нас эпидемия нарастала постепенно, поэтому было время изучить болезнь, приспособиться.По телевидению много говорили о том, как физически тяжело врачам находиться в масках, в костюмах. Но хуже любой физической нагрузки была нагрузка моральная. От коронавируса есть разные тактики лечения, но универсальной волшебной таблетки не существует. Мы можем помогать организму, но справиться с вирусом он может только сам. Когда собственный иммунитет не справляется, мы просто бессильны. И это жгучее чувство беспомощности было тяжелее всего», - вспоминает Павел Тверитнев.Впрочем, бывали в его работе и курьезные случаи, но, по словам Павла Михайловича, без юмора врачам не прожить. К примеру, совсем недавно была нелепая ситуация, когда посетитель перепутал одну из пациенток со своей бабушкой.В свободное время зимой Павел Тверитнев любит кататься на лыжах, а летом проводит время на даче с семьей. С будущей супругой он познакомился еще в школе. В возрасте 19 лет влюбленные поженились, сейчас у них две дочери. Старшая уже живет самостоятельно, занимается развитием малого бизнеса в регионе, а младшая учится в школе.На вопрос о лучшем подарке на День защитника Отечества наш герой отшутился:«Да я как-то даже не воспринимаю этот праздник как повод получать подарки. Вот чего на самом деле хотелось бы, так это три-четыре дня хорошей зимней погоды, выходные, чтобы вволю накататься на лыжах, погулять на свежем воздухе с семьей. А больше ничего и не надо!»Вадим Самарин, 38 лет, г. Бор, Нижегородской областиВадим Самарин работает в Нижегородском Территориальном Центре Медицины Катастроф фельдшером и медбратом-анестезистом. Как и большинство других наших героев, стать врачом он мечтал с детства.«Просто в один прекрасный день я понял, что хочу быть человеком, который реально может помочь людям, ну или бороться со злом в виде болезней и смерти. За время моей медицинской службы, конечно, бывало много сложных и курьезных случаев.Наверное, когда работал на скорой, их было намного больше, но в тоже время это возможность помогать и спасать каждый день. Во время пандемии все мы испытывали сложности. Особенная нагрузка была на всех сотрудников здравоохранения. Но я привык к сложностям, разве что тяжело было работать в СИЗах», - поделился Вадим Анатольевич.Свободное от работы время он посвящает спорту, так как считает, что важно держать себя в отличной физической форме.«В преддверии праздников, все мы хотим чего-то особенного, но мои желания довольно просты – новые диски для авто, и чтобы пациенты не болели!» – отметил Вадим Самарин.Максим Макаров, 30 лет, г. Киров, Кировская областьМаксим Макаров работает врачом инфекционного госпиталя КОГБУЗ КГБ № 5. Он сам точно не помнит момент, когда решил связать свою жизнь с медициной, но утверждает, что это произошло в раннем детстве. Сейчас он не представляет себе жизни без любимой работы и старается прилагать все усилия, чтобы быть хорошим специалистом.«Я помню себя маленьким, как я делал уколы мягким игрушкам, планомерно и целенаправленно учился, в школе биологические науки были в приоритете. В семье у нас не было медицинских работников, я стал первым и единственным представителем этой профессии.Однозначно это был осознанный выбор. Понимаю, что это очень ответственная профессия, я бы даже сказал сверх-ответственная. Мне нравится помогать людям, нравится видеть глаза пациентов, которым я смог помочь», - рассказал Максим Александрович.Во время пандемии одной из самых главных трудностей для него стало то, что пришлось ограничить общение с близкими.«Могу выделить два самых сложных момента: первый момент касается непосредственно самой работы. Коронавирусной инфекцией болеют тяжело как пожилые пациенты, так и молодые. И второй момент - в связи с пандемией пришлось ограничить общение с близкими и друзьями. Вместо личного общения – телефон или видеосвязь. Это сложно, но без этого никак», - констатировал Макаров.Сейчас у Максима практически не остается времени на хобби и увлечения, но каждую минуту он старается уделять своей семье – жене и четырехлетней дочери. Также любит спорт, подвижные игры и музыку. Самым приятным подарком на 23 февраля для нашего героя стал бы романтический ужин с супругой, или семейный ужин, поскольку давно не собирались большим составом.«Это бы доставило массу приятных впечатлений», - поделился Максим Макаров.Юрий Овчинников, 54 года, г. Йошкар-Ола, Республика Марий ЭлЮрий Овчинников работает в отделении лучевой диагностики МРТ и КТ в Республиканской клинической больнице врачом-рентгенологом. Эту же специальность имел его дядя, что сыграло решающую роль в выборе профессии.«С детства любил технику, и мне казалось, что эта профессия очень интересна именно тем, что связана с инновациями в технике: в то время были рентген-аппараты и только внедряли узи-исследования. В 15 лет я поехал в Нижний Новгород, тогда еще город Горький, узнать о Горьковском государственном медицинском институте -родители об этом даже не догадывались.Потом успешно сдал вступительные экзамены в Горьком, начал учиться. После окончания учебы вернулся в родной город и вот уже 31 год работаю в медицине и все это время - в Республиканской клинической больнице. Если бы я не стал врачом, скорее всего, был бы военнослужащим. Очень люблю, чтобы был во всем порядок и дисциплина», - рассказал Юрий Алексеевич.Во время пандемии Юрий Овчинников работал напрямую с больными COVID-19, но сам не заразился. Впоследствии он одним из первых прошел вакцинацию.«При первой вспышке пандемии, мы практически ничего не знали о впервые возникшей в нашей стране и мире коронавирусной инфекции. И самым сложным было именно чувство неопределенности и неуверенности в том, что будет дальше происходить и как будет развиваться ситуация с пандемией и заболеваемостью в стране. Мы все испытывали тревогу за жизнь своих родных и близких», - поделился врач.Жена Юрия Алексеевича работает в той же больнице старшей медицинской сестрой отделения анестезиологии и реанимации. Старший сын пошел по стопам своих родителей и поступил в Казанскую медицинскую академию, а младший заканчивает школу.Также полноправным членом семьи является лабрадор Марта, которая появилась у Овчинниковых в период пандемии и покорила их сердца своей преданностью, умом и очарованием. Хобби Юрия Алексеевича – коллекционирование. В детстве, как и многие его одноклассники, собирал марки, монеты и книги. Также часто обменивался со сверстниками. Сейчас коллекционирует старинные монеты. Самые древние экспонаты в его собрании датированы 17 – 18 веком.В подарок на 23 февраля Юрий Овчинников мечтает получить коптильню или аэрогриль, о чем знают все его родные.«Мы живем в своем доме и у нас, соответственно, есть свой участок, благоустройством которого я занимаюсь. Очень часто к нам приезжают гости, которых мы очень любим угощать шашлыком», - поделился Овчинников.Сергей Артамонов, 43 года, г. Владимир, Владимирская областьСергей Михайлович работает заместителем главного врача по медицинской части Областной клинической больницы Владимира, врачом-колопроктологом. Еще в школьные годы он решил, что будет лечить людей. Тогда эта профессия привлекала его своей романтикой, высокими идеалами, самоотдачей. Артамонов признается, что если бы не стал врачом, то все равно бы связал свою жизнь с медициной, только лечил бы не людей, а животных, выбрав работу ветеринара.Интересно, что в медицинской академии наш герой увлекся глазными болезнями, дополнительно занимался на соответствующей кафедре, написал студенческую научную работу участвовал в разработке и внедрении новых методов операций при глаукоме. Хотел по окончании медицинской академии стать офтальмологом, но пришел работать в больницу скорой медицинской помощи и стал…колопроктологом. Пандемия стала настоящим испытанием для нашего героя.«Уже год как хирургический корпус ОКБ перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. И мне, как и многим моим коллегам пришлось оставить любимую профессию – хирургию, ради которой мы учились десятки лет, пройти переподготовку и пойти работать врачом-инфекционистом в инфекционный госпиталь»,- рассказал Сергей Артамонов.Несмотря на все сложности, Сергей Артамонов старается уделять внимание своей семье. Он женат уже 20 лет, растит 13-летнего сына. Когда остается время на хобби, любит кататься на лыжах, танцевать аргентинское танго, создавать что-то новое своими руками – строить или реставрировать мебель.На вопрос, какой подарок он хотел бы получить на 23 февраля, Сергей Михайлович ответил просто:«Окончание «ковидной» истории и возвращение к любимой работе хирурга».Равил Зинатуллин, 67 лет, г. Набережные Челны, Республика ТатарстанВрач-травматолог высшей категории с 45-летним стажем Равил Зинатуллин два года работает в городской поликлинике № 6, имеет большой авторитет среди коллег и пациентов. До этого он трудился в больнице скорой медицинской помощи. Врачом, по его признанию, стал по зову души.«Нравиться помогать людям, лечить спасать. Не представляю себе другую профессию. Работу люблю. В дни пандемии приходилось много работать, помогал коллегам-терапевтам, которые были загружены. В основном дистанционно контролировал состояние пациентов, ежедневно по телефону. В день приходилось обзванивать по 30-35 людей узнавать их состояние, проверять контактных, помимо приема травматологических пациентов», - рассказал Равил Мустафеевич.В свободное время врач занимается спортом - катается на лыжах и бегает, а также работает на огороде и много читает – в основном профессиональную литературу. Также у него большая семья – четверо детей и двое внуков.«Здоровье близких и знакомых – самый лучший подарок. Здоровья всем. Отсутствия травматизма!» - пожелал Равил Зинатуллин.Валерий Руссов, 27 лет, г. Чебоксары, Чувашская республикаВалерий Руссов работает фельдшером в Республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Вся его семья связана с медициной, и с самого детства он мечтал присоединиться к родным в профессиональном плане.«Сегодня в мире огромное количество популярных и востребованных профессий. Каждый ищет что-то свое: кого-то привлекает финансовая составляющая и высокая зарплата. Но я всегда считал, что нет более достойного занятия, чем лечить людей. Каждый раз, когда задумывался о смене профессии, все равно возвращался к тому, что хочу быть врачом. Я очень благодарен своим близким за то, что помогли мне влюбиться в медицину», - поделился Валерий.Для исполнения своей мечты он учится на медицинском факультете. Самым запоминающимся для Валерия Руссова стал день, когда он провел первую реанимацию.«Никогда не забуду, как человек задышал и вернулся к жизни. Такое невозможно забыть – это ощущение облегчения и радости я запомню на всю жизнь», - констатирует фельдшер.Коронавирус не обошел стороной многих медиков, в том числе и Валерия Руссова, но он успешно победил болезнь.«Самое сложное во время пандемии, на мой взгляд – это то, что ты постоянно в спецодежде. Но без этого никак – неудобно, но я понимаю, что это нужно для моего же блага. Также очень тяжело было от огромного наплыва вызовов – из-за постоянных разъездов», - вспоминает Валерий Николаевич.В свободное время фельдшер занимается легкой атлетикой и катается на горных лыжах. На вопрос о подарке на День защитника Отечества Валерий заверил: «Как для многих мужчин, для меня главное не подарок, а внимание».У каждого времени есть свои герои. Сейчас герои – это врачи. Врачи в белых халатах, в очках и респираторах. Каждый день они борются, борются за каждого из нас! И наши герои не сговаривались между собой – большинство из них хотят на 23 февраля простые вещи – побольше времени, проведенного с близкими, внимания, здоровья! Здоровья, каждому из нас! И в наших силах помочь врачам – вакцинироваться, носить маску в общественных местах, соблюдать личную гигиену. С праздником, дорогие мужчины!