"Проезд станет платным". Третий мост через Каму оценили в 43 миллиарда

Краевые власти наконец определились с местом размещения третьего моста через Каму. Он пройдет через створ улицы Крисанова.- Новый мост позволит более равномерно распределить транспортные потоки между жилыми и промышленными районами Перми, расположенными на разных берегах реки, и разгрузить действующие мостовые переходы, - отметил министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский на заседании Законодательного собрания. - На его строительство в формате государственно-частного партнерства претендуют несколько инвесторов.Планируется, что Камский мост станет 4-полосным, его протяженность составит около пяти километров, еще семь километров - транспортные развязки и съезды. Проектные работы должны пройти в 2022-2023 годах, а само возведение моста – в 2024-2027 годах.По оценкам экспертов, на строительство потребуется 43,5 миллиарда рублей.- В эту сумму включено не только строительство самого моста, но и подходов к нему, транспортных развязок, а также выкуп земельных участков, - объяснили в Минтрансе. – К тому же вантовый мост из-за более сложной конструкции (с длинным пролетным строением, поддерживаемым пилоном и стальными тросами) отличается от стоимости моста с типовым пролетным строением.Но проекта нового моста пока нет, так как сейчас краевые власти ищут инвестора - мост планируется строить на условиях государственно-частного партнерства. Свою заинтересованность уже проявили несколько компаний, в том числе из Китая. Выбрать инвестора правительство планирует до конца этого года.За счет чего потенциальный инвестор сможет вернуть вложенные в строительство деньги? По мнению министра транспорта, проезд по третьему мосту должен стать платным. Но не сразу, так как после строительства нового моста Коммунальный мост будет закрыт на капитальный ремонт.- На время капремонта проезд по новому мосту будет бесплатным, - рассказали в Минтрансе. - Что касается его последующей эксплуатации, то финансовая модель будет обсуждаться с будущим инвестором, кдаон появится.