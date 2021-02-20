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Общество

"Проезд станет платным". Третий мост через Каму оценили в 43 миллиарда

Построить его собираются в створе улицы Крисанова
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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