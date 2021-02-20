В Александровском городском округе, созданном в результате объединения трех городских и одного сельского поселений, полтора года не могут выбрать главу муниципалитета. Конкурс на эту должность четыре раза был признан несостоявшимся.- Я считаю, ситуация вызвана тем, что каждый депутат несет ответственность перед своими избирателями за выполнение их наказов. А население нашего округа видит необходимость в смене действующей власти, вливании свежих мыслей и направлений в работе, - рассказала председатель думы Александровского муниципального округа Людмила Белецкая.Но мнения депутатов по этому поводу разделились. И с октября пятеро из них, в том числе бывший спикер думы, не посещают заседания, чтобы блокировать принятие тех или иных важных для стабильной работы решений. В связи с этим рассмотрение вопроса о главе округа постоянно переносилось - из-за отсутствия кворума.- Одновременно происходило давление на остальных депутатов со стороны действующей на сегодняшний день администрации района, - говорит депутат Думы Александровского муниципального округа Ольга Лаврова. – Один из них был беспричинно уволен с должности руководителя муниципального учреждения.Также в одночасье была уволена с должности главного редактора местной газеты «Боевой путь» Ирина Атипаева.- На мой взгляд, истинная причина снятия с меня обязанностей главного редактора заключалась в том, что ранее я отказалась подчиниться и выполнить незаконные требования главы района снять с печати официальные документы думы Александровского округа, - сообщила Ирина Атипаева. - Тогда меня пытались уговорить отсрочить выпуск этих документов или не ставить их вообще. На меня пытались давить, но документы были опубликованы в газете.Кульминация событий произошла 14 января. В этот день должно было состояться очередное голосование по выборам нового главы городского округа. Но у здания администрации муниципального округа был организован митинг, участники которого не пускали депутатов думы в здание. В итоге депутаты, которые не смогли попасть в здание администрации, провели заседание прямо на улице. Кворума для выбора нового главы округа у них не хватило. Зато хватило для того, чтобы переизбрать председателя самой думы. Бывшего спикера - Марину Зимину - депутаты отправили в отставку и выбрали нового председателя думы – Людмилу Белецкую.- Правоохранительные органы установили всех участников незаконного митинга. К тому же сотрудники полиции обеспечивают депутатам проход на заседания думы, – рассказала Ольга Лаврова.После этого состоялось новое заседание думы, на котором был назначен председатель контрольно-счетной палаты,- Хоть с опозданием, но мы смогли назначить председателя КСП, это очень важная должность, ведь контрольно-счетная палата контролирует движение бюджетных средств, - отмечает Людмила Белецкая.Также депутаты приняли бюджет на 2021 год, а также на период 2022-2023 годов. Вновь объявлен конкурс на выбор главы. Он назначен на 1 апреля. На этот раз проблем из-за отсутствия кворума быть не должно.- Депутаты утвердили новое положение об избрании нового главы, где указано, что заседание Думы правомочно, если на нем присутствует не менее 50 процентов депутатов, а не 2/3, как это было в предыдущем, - объяснила Ольга Лаврова. – Это решение соответствует Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления».И у депутатов есть уверенность, что после избрания главы Александровского городского округа закончится слишком затянувшийся переходный период, и начнется стабильная работа на благо жителей.